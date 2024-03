Obesidad infantil: "Muchas familias consumen poca verdura, fruta o pescado porque no los pueden pagar"

"Es un hecho conocido que en nuestro entorno la vulnerabilidad económica favorece el sobrepeso. Gran parte de los productos menos saludables son más accesibles económicamente, y en las últimas décadas han subido menos de precio que los alimentos más saludables. Esto da lugar a que muchas familias consuman poca verdura, fruta o pescado, porque no lo pueden pagar. Pero no se trata solo de una cuestión puramente económica, sino que también es consecuencia de una vulnerabilidad social, que también es educativa y cultural, no solo económica", ha asegurado el doctor Juan Rodríguez, pediatra de Atención Primaria, durante el 20º Congreso de Actualización en Pediatría.

Uno de los grandes problemas que se presenta es que alimentos básicos como la carne o el pescado no procesados carecen de sustitutos. Desde el punto de vista nutricional no es fácil buscar una alternativa si se trata de compensar la ausencia de estos alimentos con otros que sean más baratos. El problema reside en que las familias intenten sustituir la carne y el pescado por productos ultra procesados, más baratos. Otro factor importante a tener en cuenta es que la comida saludable se basa en alimentos primarios como legumbres, hortalizas, verduras, pescado etc. que en muchas ocasiones tienen que ser cocinadas: “Se pueden elaborar con cierta rapidez platos que son saludables, como ensaladas, por ejemplo, pero en general la comida sana requiere de un tiempo de preparación”. El doctor Rodríguez afirma, además, que es necesario saber elaborar los platos, por lo que “es una inversión de salud a futuro que los niños y adolescentes aprendan a cocinar”.

También hay que tener en cuenta que el auge del "delivery" supone una mayor facilidad de adquirir comida rápida sin necesidad de desplazarse, lo que ha empeorado los hábitos de alimentación de algunas familias.

Cifras alarmantes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España es de un 14,2%, una de las más altas de Europa. En este sentido, la OMS advierte que el sobrepeso afecta a 4 de cada 10 niños y a 3 de cada 10 adolescentes en España.

El manejo y prevención del sobrepeso y la obesidad es un gran reto que recae no solo en los profesionales de Atención Primaria, sino sobre la sociedad en general. Por otro lado, en los últimos años han aumentado además entre los más jóvenes los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia.