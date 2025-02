¿Es obligatorio llevar gafas de repuesto en el coche? Un guardia civil pone fin al eterno debate

Dentro de las múltiples modificaciones que ha sufrido el reglamento de circulación con el paso de los años encontramos varios debates que rodean la concepción interna que tiene cada uno. El doble stop o el uso de los carriles siempre son temas que emergen en las conversaciones relativas a esta cuestión. Sin embargo, en el caso que hoy nos concierne, hemos de destacar la idea de que se tienen que llevar de forma obligatoria unas gafas de repuesto en la guantera del coche para aquellos que necesiten llevarlas durante el recorrido de la conducción.

Hay que dejar claro que el objeto primero de las normas de tráfico es velar por la supervivencia de todos los vehículos que habitan en la calzada. En este sentido, el fin último de algunas leyes se reduce como consecuencia de la desobediencia, generalmente, de los más veteranos, lo cual puede llegar a suponer un gran problema. Las rotondas son un claro ejemplo de ello, pues, aunque los profesionales de la conducción aseguran que se han de tomar por la derecha, a pesar de que vayamos a salir en la última salida, esta práctica no se suele llevar cabo y es el motor de muchos accidentes.

Pero siguiendo con los que nos acontece, en el caso de los anteojos, para todos los que tengan en el carnet de conducir la condición de obligatoriedad de llevar gafas, han de conocer de primera mano las normas que le incumben. En primera instancia, el carácter obligatorio que refleja en el carnet en físico, en la esquina inferior izquierda de la parte trasera de tu permiso de conducir. En la casilla 01 del apartado 12 incluirá dos posibles opciones. La cifra 01 hace referencia a la necesidad imperante de llevar gafas, mientras que, el 02 denota la condición de necesitar lentillas de contacto. Hay otra excepción, el 06, que muestra que se puede usar indistintamente gafas o lentillas.

La última modificación del reglamento lo confirma

En 2003 se produjo un cambio notorio en el Reglamento General de Circulación, tras muchos años con la obligatoriedad de llevar unas gafas de repuesto, esta modificación cambió la percepción de todos. Esto sucedía por el hecho de que, aquellos que usaban gafas en la época solían guardarlas en la guantera para, en el momento de iniciar la marcha, tenerlas a mano. Por tanto, en un principio, la medida fue muy discutida, y como consecuencia del rechazo que esta ocasionaba, la duda llega hasta nuestros días. No obstante, es importante conocer los derechos de cada uno como conductor y en ellos se incluye la nula posibilidad de que te multen por ello.

Sin embargo, si tu permiso así lo indica, queda terminantemente prohibido la marcha sin anteojos. En el caso de que las autoridades le paren, y se encuentre en esta condición, la multa correspondiente asciende hasta los 200 euros. La Dirección General de Tráfico considera este ejercicio como una infracción grave y es sancionada con dicha suma. Al igual que el resto de sanciones, si se abonan en un plazo de 20 días desde que llega la notificación, esta queda reducida a la mitad, es decir, en un resultado de 100 euros.

¿Son necesarias las gafas de repuesto? La respuesta de la Guardia Civil

La Guardia Civil emitió un tuit en X en el que respondió a un usuario de la red que se preguntaba esta misma cuestión. Aunque en la actualidad no sea obligatorio siempre va a ser recomendable, ya que, en caso de ruptura o de perdida, el riesgo que se toma cuando se coge el coche sin gafas es mayor. No solo pone en peligro su vida sino también la de aquellos que le acompañan tanto dentro del automóvil como en la carretera en la que se encuentra. "NO es obligatorio llevar gafas de repuesto en el vehículo, pero, SÍ es recomendable, por lo que pueda ocurrir" fueron las palabras de la autoridad.