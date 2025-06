Okupación masiva en un club de tenis en Mallorca: “Preferimos buscar comida en la basura, no queremos robar”

Los okupas generalmente optan por entrar en viviendas para tener un techo. Muchas personas okupan por no tener otra opción, pero otras lo hacen simplemente para evitar pagar teniendo más opciones. Las deudas y los problemas económicos llevan a ciertos individuos a okupar. En ocasiones apuestan por entrar en casas prácticamente abandonadas o en desuso, pero en otras asaltan los inmuebles de personas que viven en el interior y se quedan sin hogar.

Sin embargo, en otras ocasiones utilizan lugares alternativos como centros sociales e incluso casetas de aperos o plazas de garaje. En momentos de dificultad, las personas buscan lugares que ni siquiera reúnen las condiciones mínimas dignas para vivir. El medio 'Última Hora' revela un nuevo caso de okupación masiva en Mallorca, aunque en esta ocasión en un sitio totalmente insospechado: un club de tenis. El medio local habló con los okupas, que explicaron lo que les ha llevado a asentarse en dicha instalación deportiva en Alcudia.

¿Por qué han okupado un club de tenis?

Hasta 20 okupas se han instalado en este club de tenis, propiedad de un establecimiento hotelero con el que mantienen un contencioso judicial. Las pistas, totalmente abandonadas, son visibles desde la carretera principal de esa zona de la isla. El edificio principal del club es donde se han instalado y Loli, una de las okupas más veteranas explica el motivo: "Hemos sacado basura de aquí, lo hemos limpiado para vivir dignamente, porque yo llevo cinco años buscando un piso y es imposible. No me da... Preferimos buscar comida en la basura que robar porque no queremos dar problemas".

Los okupas son muy diversos, según el medio local. Algunos de ellos son trabajadores, algunos magrebíes, otros españoles y otro grupo procedente de Europa de Este. Loli define así al grupo de personas que se ha asentado en dicha zona: "Arriba hay personas que han dado problemas y ha tenido que venir la policía, pero la mayoría somos gente normal, tranquila, trabajadores o personas enfermas como yo". Loli lanza una petición: "Queremos una vivienda que podamos pagar, nada más".

Colaboración y tensión entre los okupas

Como suele ser habitual en todos los aspectos de la vida, una de cal y una de arena. Los okupas tienen luz en el edificio a través de un empalme y agua potable gracias a un pozo. Como explica Loli, el pozo lo llenan de manera conjunta "pagando cada uno su parte". Sin embargo la colaboración no es total, algunos okupas intuyen que algunos de sus compañeros de edificio están sacando rédito económico subarrendando habitaciones e incluso colchones.

Los servicios de emergencias y médicos han tenido que acudir al lugar por las situaciones de tensión generadas junto con la Policía, que al igual que el Ayuntamiento, es consciente de la situación. Loli vive acompañada por Oksana, una mujer ucraniana que está allí con su marido, que está enfermo. También tienen dos perros que "les sirven de ayuda a la hora de espantar a los curiosos".

Okupas con miedo de los okupas

Algunos edificios próximos al club de tenis también han sido okupados y pintados con unos vistosos grafitis que llaman la atención de aquellos que circulan por esa carretera principal. Además, los okupas temen que más personas lleguen al lugar por el auge de la okupación. Para evitarlo han los agujeros en las vallas e instalado candados y rudimentarias medidas de seguridad, según el medio local. Aunque como también afirman, "siempre hay gente para vigilar si entra algún extraño".