Soy abogada y así debes actuar si okupan tu plaza de garaje: “Carece de protección constitucional”

Los okupas complican la vida a los propietarios. Tienen estudiada la ley a conciencia para poder aprovecharse y mantenerse en las viviendas, principal lugar que suelen okupar. Además, algunos son violentos e incluso amenazan a los dueños, que en ocasiones no pueden descansar ni tras recuperar la vivienda: "Como le pase algo a mi hijo, yo voy presa, pero esa va muerta". También aprovechan cualquier momento de debilidad para entrar como fue la DANA o el apagón.

Por si todo lo anterior fuera poco, algunos buscan asentarse en lugares que no son viviendas ni inmuebles. En los últimos meses se han repetido varios casos de okupación de plazas de garaje. Este tipo de casos afecta a numerosos propietarios y su solución no es sencilla Ya sea por desconocimiento o con intención del algunos buscan asentarse en lugares que no son viviendas ni inmuebles. No es extraño regresar de unas vacaciones o incluso de un fin de semana y encontrar un vehículo estacionado en el espacio privado.

Ya se han repetido algunos casos en España y los propietarios llegaron al límite al no encontrar la solución: "Aunque saques las escrituras y demuestres que la plaza de aparcamiento es tuya, si te encuentras con un coche aparcado encima de tu hermoso terreno, ¡no puedes hacer nada!". Sara Izquierdo, secretaria general de la Universidad Nebrija y abogada del Estado en excedencia explica en APDP cómo actuar en este tipo de casos.

No todas las okupaciones son iguales

"Tienen un tratamiento jurídico muy distinto", alerta la especialista. La diferencia está en lo siguiente: "Los garajes, por definición, nunca van a ser considerados domicilio y, por tanto, carecen de la protección constitucional establecida en el artículo 18, que deja claro que el domicilio es inviolable". Al no constituir morada, es más lento el proceso de recuperación siempre que el coche se mantenga ahí y la situación no haya sido fruto de un simple error.

No todas las plazas de garaje se regulan igual

Aunque pueda parecer extraño, no todas las plazas de garaje se regulan igual a ojos de la ley: "Debemos distinguir si la okupación del garaje se produce en un chalet o en una comunidad de vecinos, que es la más habitual". La abogada explica la diferencia: "En el caso de una plaza un chalet sí podríamos estar ante un allanamiento de morada, puesto que el domicilio estará constituido por la vivienda unifamiliar en su conjunto y el garaje forma parte indisoluble". Por tanto, cuando la plaza de garaje esté unida a la casa, el tratamiento "sería muy similar al de la okupación de una vivienda".

¿Qué pasa si la plaza está en una comunidad de vecinos?

Sara Izquierdo también explica que hay que diferenciar dentro de las posibles okupaciones en una plaza de garaje: "Deberemos distinguir el que constituye un elemento privativo de aquel que es un elemento común,es decir, propiedad de toda la comunidad, donde se asigna a cada vecino un número de plaza". Si el okupa es un vecino se suele resolver de manera interna: "Normalmente la situación se resolverá a través de los órganos de la propia comunidad con una comunicación que le puede hacer llegar el administrador advirtiéndole de que está incumpliendo los estatutos comunitarios".

En cambio, si tiene lugar en una plaza privativa ono se trata de un vecino, hay que hacer lo siguiente: "Tendremos que tratar de identificar a la persona que okupa la plaza". En este caso, el primer paso a seguir es el siguiente: "Lo primero es acudir a las personas que ejercen una labor de vigilancia sobre el garaje, el portero o el administrador de la comunidad, para ver si somos capaces de identificar al dueño".

El diálogo, la mejor baza

La abogada explica la mejor forma de afrontar estos casos: "Lo que siempre hay que intentar, es solucionar el problema a través del diálogo". Añade un ejemplo de cómo hacerlo: "Dejando por ejemplo una nota en el parabrisas pidiéndole que, por favor, deje de okupar la plaza". Nunca se debe dañar el coche, ya que puede complicar la situación e incluso derivar en consecuencias legales. Sin embargo, está claro que hay con personas con las que no se puede dialogar. En ese caso, únicamente queda denunciar.

"Hay que tener en cuenta que aunque no se trata de un delito de allanamiento de morada,constituye un delito de usurpación de un bien inmueble", explica. Por tanto, pese a que sería largo el proceso, se podría recuperar la plaza y el okupa se enfrentaría a una multa: "La cuantía va a depender, en muchos casos, de la propia capacidad económica del delincuente".