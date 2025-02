La otra batalla del Papa: los «cuervos» vaticanos

El Papa Francisco parece ir ganándoles la batalla a la neumonía bilateral y a la bronquitis asmática contra las que lucha desde el pasado viernes, cuando tuvo que ser ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma. Lo certifican tanto las comunicaciones oficiales que nacen de la Santa Sede, como las demás señales que van filtrándose por distintas vías a medida que pasa el tiempo, frente a unos primeros días de secretismo y tensión.

«Las condiciones clínicas del Santo Padre están mejorando ligeramente», señaló el parte médico que difundió el Vaticano en la tarde de ayer. En ese mismo escrito, se detalló que «se encuentra afebril y sus parámetros hemodinámicos permanecen estables. Esta mañana recibió la Eucaristía y luego se dedicó a sus actividades laborales».

Sin embargo, además de intentar darle esquinazo a la enfermedad, Francisco también parece tener que librar su propia guerra contra quienes quieren dar por finalizada su existencia y, por tanto, por finiquitado el pontificado. Bien porque quieran precipitar su muerte o su renuncia. El propio Pontífice ha sido consciente de las resistencias a las reformas que ha emprendido, tanto en materia económica como desde el punto de vista pastoral y doctrinal. Y, a juzgar por sus palabras, no parece que haya dado por concluido el proceso que ha abierto o que dé signos de querer tirar la toalla por cansancio o por verse impedido. Así de lo dejó caer en el encuentro de cerca de veinte minutos que mantuvo con la primera ministra italiana Giorgia Meloni en la habitación ubicada en la décima planta del centro hospitalario.

Según desveló ayer el «Corriere della Sera», ni fue una visita meramente protocolaria ni el Santo Padre se habría mostrado especialmente parco en palabras por su enfermedad. «Alguno rezó para que el Pontífice fuera ya al Cielo, pero el Dueño de la mies decidió dejarme aquí de nuevo», compartió con ironía a Meloni, según recoge el diario italiano. Y no se quedó ahí Jorge Mario Bergoglio: «Sé que hay quienes dicen que ha llegado mi hora . ¡Siempre me lo hacen!». Así pues, ni un solo comentario de querer dejar el timón de la barca de Pedro. Eso sí, con una clara conciencia de que este internamiento ha sido un aviso a navegante: «Los médicos dicen que tengo que cuidar mi salud, de lo contrario, iré directo al cielo». Esta advertencia la acompañó de una queja papal bañada con su habitual dosis de buen humor: «Los médicos dijeron que necesito descansar un rato. No necesito conocer a mucha gente. Y no puedo trabajar mucho aquí».

En cualquier caso, Francisco no duda en verbalizar una vez más que hay un sector eclesial que ya estaría planeando un cónclave y moviendo fichas de cara al futuro. Y no solo él. Algunas de las personas más cercanas a él también saben que doce años después de su llegada a Roma, se mueve en un terreno pantanoso. Lo manifestó también ayer el arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida. En una entrevista al diario «La Reppublica», al valorar la mejoría que ha experimentado el Obispo de Roma en los dos últimos días, expresaba: «Estoy muy contento, también porque no faltan los cuervos, y saber que el Papa sigue bromeando me parece una noticia útil para todos». De la misma manera, Paglia cierra la posibilidad a una dimisión más o menos inmediata: «Cuando empezó a estar en silla de ruedas, alguien le preguntó al Papa si podía seguir gobernando, y Francisco recordó el episodio del cardenal Marchetti Selvaggiani, a quien un monseñor enviado por Pío XI le preguntó lo mismo, y el cardenal le respondió: dile a quien te ha enviado que Roma se gobierna con la cabeza y no con los pies».

En estas mismas coordenadas se mueve el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, uno de los hombres de confianza del Papa en España, en tanto que forma parte del Consejo de Cardenales, el grupo más selecto de purpurados que se reúnen con cierta periodicidad con Bergoglio para asesorarle en su proceso reformador. «Sabe lo que tiene que hacer y está bien de cabeza, gracias a Dios», aseguraba ayer a mediodía desde Roma, donde se encontraba para presentar un buque escuela para jóvenes que navegará durante siete meses por el Mediterráneo para fomentar el diálogo interreligioso entre jóvenes, un proyecto respaldado por Francisco. De las palabras de Omella se deduce algo más que un apoyo para que el primer Pontífice latinoamericano de la historia continúe al pie del cañón. «Cuanto más dure, mejor», incidió, avalando «el camino de renovación que ha marcado». «Hoy en día vivimos en un mundo tan complejo que todo el mundo puede opinar y decir cada tontería que se le ocurre», criticó sobre las «fake news» vinculadas a su fallecimiento.

El presidente emérito del Consejo Pontificio para la Cultura, Gianfranco Ravasi, no descarta que en un momento determinado el Papa pueda dimitir. «De este punto de vista, es una persona bastante clarividente en sus elecciones». Sin embargo, a renglón seguido subraya que «hasta el momento ha decidido continuar con su actividad». No obstante, no hay que olvidar que, como el propio Francisco ha explicado en más de una ocasión, a los pocos meses de su elección entregó al entonces secretario de Estado, Tarcisio Bertone, un documento con su rúbrica en caso de una incapacidad severa. «Creo que el ministerio petrino es ‘ad vitam’ y, por tanto, no veo condiciones para una dimisión. Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave y, en ese caso, ya firmé al inicio del pontificado la carta con la renuncia», explica en su reciente autobiografía «Esperanza».