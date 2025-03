El Papa recibirá mañana el alta médica y volverá a Santa Marta

Los médicos que tratan al Papa durante su hospitalización tienen previsto darle mañana el alta, por lo que Francisco volverá a Santa Marta. Así lo han señalado en un encuentro con los medios, después de que esta mañana trascendiera su intención de asomarse mañana domingo por la ventana del Hospital Gemelli de Roma a la hora del Ángelus para saludar e impartir la bendición, ha informado este sábado la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Sería la primera aparición pública del Papa desde que ingresara en el hospital el 14 de febrero de 2025. Los doctores han explicado que el Papa ha sufrido durante su hospitalización dos episodios muy críticos en los que su vida corrió peligro. Desde entonces ha experimentado una leve y progresiva mejora. Además, no ha estado intubado y siempre ha estado activo y colaborando, aseguraron. La terapia farmacológica deberá continuar ahora por vía oral y se requerirá, aseguraron, un periodo de reposo durante la convalecencia de al menos dos meses.El Vaticano distribuyó el domingo 16 de marzo una foto del Papa Francisco, la primera tras 31 días hospitalizado en el Gemelli de Roma. En la imagen, tomada esa misma mañana, se veía al Pontífice de espaldas, sentado en silla de ruedas y revestido para la misa en la capilla del apartamento que estaba ocupando.Este viernes, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó de que el Papa Francisco continuaba estable con "pequeñas mejoras" en su motricidad y sistema respiratorio. El Pontífice sigue con "tratamiento farmacológico, fisioterapia respiratoria y motora activa, oración y un poco de trabajo", según detalló el Vaticano. La Santa Sede ha confirmado además que el Papa, que no ha recibido visitas, ya no utiliza ventilación mecánica con mascarilla, sino oxigenación de alto flujo con cánulas nasales por la noche y, durante el día, utiliza cada vez menos flujos altos.