El "peor vino" de supermercado, de 2,5 euros, consigue la medalla de oro en un concurso internacional

La gama de vinos que podemos encontrar es realmente amplia y elegir uno bueno no es fácil para los consumidores. Por eso, los premios, puntuaciones o medallas que figuren en la etiqueta del vino nos pueden servir de guía para no equivocarnos y escoger el mejor. Conociendo esta circunstancia, el programa de la televisión belga 'On n'est pas des pigeons', que en castellano sería algo así "como no somos estúpidos", realizó el siguiente experimento. El equipo el programa decidió enviar "el peor vino" que encontró a uno de estos concursos. Se trataba de un tinto de 2,5 euros adquirido en un supermercado.

Después le quitaron la etiqueta y pusieron una más llamativa. El brebaje se rebautizó como Le Château Colombier. Eligieron inscribirse en el concurso internacional Gilbert et Gaillard que goza de cierto prestigio en el sector. La cuota les costó 50 euros más los 20 de un análisis del caldo que exige el certamen para conocer su composición exacta. Aunque se trata de una prueba obligatoria en estas competiciones, en este caso no comprobaron de dónde salió la prueba. Contra todo pronóstico, la botella de 2,50 euros consiguió la medalla de oro y esta valoración del jurado: "Paladar suave, nervioso y rico con aromas limpios y jóvenes que prometen una agradable complejidad. Muy interesante".

Con este experimento televisivo quería demostrar la falta de rigor que rodea a menudo a los concursos y competiciones que cada día abundan más en el mundo del vino. "Hay concursos anglosajones que están destinados a hacer dinero... La inscripción es muy cara, el transporte es muy caro, para conseguir medallas de broma", explica el sumiller Eric Boschman, quien eligió el vino que se proclamó ganador. Además, según indican desde el programa, en muchas ocasiones los jurados no son expertos, sino voluntarios que son admitidos para hacer la cata. De hecho, mencionan el caso de uno los periodistas del programa que logró infiltrarse como jurado en esta competición.