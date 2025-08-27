Los perros callejeros, un problema que no termina de resolverse en Marruecos

El problema de los perros callejeros, contra el que las autoridades marroquíes han adoptado ya varias medidas, algunas criticadas por su brutalidad, no termina de resolverse. Medios del país vecino informan ahora de lo ocurrido en la población de Zeluán (Selouane), en el Rif, que registra un aumento alarmante de la población de canes sin control. Un video que circula en las redes muestra una manada de estos perros reunidos frente a una escuela de secundaria, en el centro de la ciudad.

Varios ciudadanos confirmaron que la proliferación de perros callejeros ya no se limita a las inmediaciones de las instituciones educativas, sino que estos animales han comenzado a acercarse a las puertas de las casas, causando terror, especialmente entre familias y estudiantes, además de la constante perturbación causada por sus ladridos nocturnos y matutinos.

Este hecho se produce tan solo unos días después de la trágica muerte de un niño de siete años en la ciudad de Al-Aroui, quien falleció debido a graves complicaciones derivadas de la mordedura de un perro callejero que sufrió en el barrio de Ouled Issa de Nador, informa Nador City.