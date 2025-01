Los perros, el mejor antídoto contra la soledad no deseada

En España, un 20% de la población sufre soledad no deseada y un 49,3% ha experimentado este sentimiento en algún momento, según el Barómetro de la Soledad No Deseada en España 2024, de la Fundación Once. Por este motivo, desde la Fundación Affinity recuerdan que los perros son una valiosa fuente de apoyo social para las personas, no solo por su disponibilidad constante, cercanía emocional y posibilidad de contacto físico, sino también porque actúan como catalizadores que facilitan la interacción con los demás. Su presencia puede ayudar a las personas a conectar con otras, fomentando el bienestar emocional y creando oportunidades para establecer nuevas relaciones.

«Los perros pueden convertirse en un puente hacia la interacción social, fomentando conexiones con otras personas. De esto pueden beneficiarse no solo quienes conviven con un animal, sino con quienes se establece el contacto, por ejemplo, durante los paseos o en actividades de ocio en las que el animal está presente, ya que ayudan a que las personas se sientan más relajadas para interactuar entre sí», explica Laura Rodríguez, responsable de Comunicación de la Fundación Affinity.

«Un perro o un gato proporciona una fuente única de apoyo social, particularmente en situaciones donde otras formas de conexión social son limitadas o poco accesibles. Según han demostrado diversos estudios científicos, su capacidad para facilitar los vínculos afectivos entre las personas refuerza su rol como fuentes de apoyo emocional», afirma Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity «Animales y Salud» de la Universidad Autónoma de Barcelona.

De este modo, los perros, así como las mascotas en general, no ofrecen solamente compañía a quien convive con ellos, sino que también facilitan la creación de espacios compartidos y experiencias con otras personas.

«Nunca me he sentido sola porque casi siempre he tenido un perro o un gato. Su compañía me ha ayudado a sobrellevar experiencias negativas y a salir adelante», comparte Elena Blanco, que convive con un perro y un gato.

Por su parte, Jesús Abió, un jubilado de 70 años que vive con su perra Nina, asegura que «no me siento solo a pesar de que paso varias horas al día con la única compañía de mi perra Nina. Ella me obliga a salir a pasear con frecuencia y en esos paseos junto a ella me doy cuenta de que la interacción social con otras personas es mayor que cuando voy solo. Nina es fuente de conversaciones, de saludos y sonrisas», confiesa Jesús.

En este contexto, además, la Fundación Affinity ha lanzado recientemente una iniciativa a través de las redes sociales en colaboración con el portal Viaja Con Tu Mascota, con la intención de facilitar esa conexión entre personas y las anima a que puedan conocerse y quedar con los animales como fuente de conexión entre ellas. «Se trata de promover y demostrar que el vínculo con nuestros animales y el amor por ellos pueden unir a personas que en estas fechas quieran una mayor interacción social», aseveran desde esta Fundación.