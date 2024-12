Las personas que se mantienen en mejor forma física que sus amigos a medida que envejecen suelen mostrar estos 8 hábitos

¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen desafiar el paso del tiempo y mantenerse en forma año tras año? No se trata de magia ni de genética privilegiada, sino de hábitos simples pero poderosos que cualquiera puede adoptar. Estos pequeños ajustes en la rutina diaria, desde cuidar la alimentación hasta escuchar a nuestro cuerpo, son los que marcan la diferencia. Si estás buscando inspiración para transformar tu estilo de vida y asegurarte de que cada año sume calidad y bienestar a tu vida, sigue leyendo.

1) La consistencia es clave

Uno de los hábitos más presentes en la vida de las personas que se mantienen en forma con el paso de los años es la constancia. Esta no se basa solo en ir al gimnasio con intensidad durante unas semanas y luego cansarse. Se trata de encontrar una rutina que funcione para ti y mantenerla disciplinadamente. Las personas que han conseguido integrar la actividad física constante en su vida diaria y convertirla en un hábito envejecen mucho mejor.

Puede ser apuntarse al gimnasio, una carrera matutina, una sesión de natación por la tarde o simplemente el compromiso de moverse más a lo largo del día. No se trata de tener que hacer ejercicios de alta intensidad. Incluso las actividades más cotidianas como acostumbrarte a ir a un sitio cotidiano andando en lugar de en coche pueden contribuir a mantenerse en forma si se realizan con regularidad.

2) Eligen comida real

Mantener un compromiso con la comida real y nutritiva en lugar de ultraprocesados y comidas llenas de aditivos es vital para vivir mejor a largo plazo. “Somos lo que comemos”, como se suele decir. Evita los alimentos procesados ​​y, en su lugar, llena tus platos con frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales. Siempre te puedes conceder esos caprichos, no te hará daño salir de comer una vez por semana pero no conviertas esto en un hábito. Además, todos estos alimentos procesados tienen un escaso valor nutricional contribuyendo a la energía que tienes durante el día.

3) Dormir lo suficiente no es negociable

El rapero Hoke dijo en una canción: “Yo no duermo, dormirse es primo de estar muerto”. Sin embargo, y sobre todo en épocas de mucho trabajo, es fácil renunciar al sueño y pasar por alto la importancia de dormir bien. Cada persona tiene sus propias necesidades, pero todos los estudios apuntan a que dormir ocho horas al día es tan importante, o más, para nuestra salud como la dieta o el ejercicio.

Pero no se trata solo de cantidad; sino que la calidad del sueño también importa. Un sueño profundo e ininterrumpido permite que el cuerpo atraviese todas las etapas de descanso necesarias para una salud óptima. Una manera de mejorar la calidad del sueño es alinear su descanso con sus ritmos circadianos, el reloj natural de 24 horas del cuerpo.

¿Esto qué quiere decir? Que es recomendable que sea durante el día cuando te expongas a la luz, evitando la luz azul de las pantallas durante la noche para poder mantener un horario de sueño constante que pueda ayudar a regular estos ritmos garantizando un descanso más reparador. Priorizar el sueño no es un lujo, es esencial para la salud y para tu vitalidad, no solo en el día a día; sino a largo plazo.

4) Beber mucha agua, el consejo básico y esencial para no deshidratares

El agua es la esencia de la vida y juega un papel fundamental en el mantenimiento de nuestra salud y condición física. Quienes se mantienen en una mejor forma física con el paso de los años son aquellos que comprenden la importancia de mantenerse hidratados. No es raro ver a este tipo de gente llevando una botella de agua a todas partes.

Mantenerse hidratado ayuda a regular la temperatura corporal, lubricar las articulaciones, transportar nutrientes en el cuerpo e incluso acelerar el metabolismo. También es fundamental para mantener los niveles de energía y la función cognitiva. Si bien la cantidad de agua necesaria puede variar según las necesidades individuales, una regla general es beber al menos ocho vasos de agua al día, unos dos litros diarios.

5) Mantener una mentalidad positiva

Quizás uno de los aspectos más subestimados para mantenerse en forma sea el poder de una mentalidad positiva. No consiste sólo en ejercitar el cuerpo; sino también la mente. Afrontar los reveses con resiliencia, como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos insalvables es fundamental para construir. Celebrar las victorias, por pequeñas que sean, y utilizarlas como combustible para seguir adelante es otro paso a seguir.

En este tema vuelve a entrar el tema de la constancia. Habrá días en los que la motivación decaiga, en los que el progreso se estanque o en los que resurjan viejos malos hábitos. Pero en lugar de dejar que estos momentos definan, eligen ver cada día como una nueva oportunidad para ser un poco mejores que el día anterior.

Esta mentalidad positiva no sólo los mantiene motivados en su camino hacia el acondicionamiento físico, sino que se extiende a otras áreas de sus vidas, contribuyendo a una sensación general de felicidad y bienestar. Esta es otra razón más por la que algunas personas pueden mantener su salud física tan bien a medida que envejecen.

6) Escuchar a tu cuerpo

Resulta clave tener un profundo conocimiento de su cuerpo, saber cuándo esforzarse y cuándo descansar, reconocer la diferencia entre un dolor bueno (como el dolor muscular después de un entrenamiento) y un dolor malo (como el de una lesión). Es importante perder el miedo a tomarse un día de descanso cuando es necesario. No hay evidencia científica de que exista el sobreentrenamiento, pero sí del beneficio del descanso. Al fin y al cabo, la recuperación es una parte esencial del camino hacia la buena forma física, no un signo de debilidad o pereza.

7) Limitar el consumo de alcohol

Tomar una copa de vino o una cerveza de vez en cuando no va a arruinar tus objetivos de acondicionamiento físico, pero beber en exceso con frecuencia sí puede hacerlo. El alcohol tiene un alto contenido calórico, que además son calorías vacías, ya que no aportan nutrientes al cuerpo. Un consumo excesivo de alcohol puede llevar a unas malas elecciones alimenticias e interferir con el sueño y la recuperación.

Esto no significa que, cuando sales, no disfrutes de una bebida o dos (o tres). Simplemente hazlo con moderación y asegúrate de que no interfiera con tu estilo de vida y lo conviertas en un hábito.

8) El deporte como estilo de vida, no como tarea

Las personas que se mantienen en mejor forma física que el resto ven la actividad física no como una solución temporal, sino como un compromiso de por vida con su salud y bienestar.

Es importante no confiar en soluciones rápidas ni en dietas de moda, sino en hacer cambios sostenibles que se puedan mantener a largo plazo. No sólo buscan tiempo para la actividad física; sino que hacen por sacar tiempo para hacerla porque es importante para ellos. En esencia, el ejercicio se trata de cuidarse a uno mismo. Se trata de valorarse lo suficiente como para cuidar el propio cuerpo y que pueda servirnos bien en los años venideros. Y ese es el hábito más poderoso de todos.

A medida que desentrañamos los secretos de quienes se mantienen en mejor forma física que el resto a medida que envejecen, una cosa queda meridianamente clara: la aptitud física es más que una serie de ejercicios o planes de dieta. Es un estilo de vida, una mentalidad, un compromiso con uno mismo.

El camino hacia un cuerpo saludable y una mente fuerte no se recorre en un solo día, pero tampoco tiene que ser un proceso agotador. Los hábitos que hemos repasado son sencillos, prácticos y, sobre todo, sostenibles. Lo mejor de todo es que no se trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar con constancia y disfrutar del proceso. Así que empieza hoy mismo: bebe ese vaso de agua extra, da un paseo al aire libre, o simplemente dedícate un momento para descansar y agradecerle a tu cuerpo por todo lo que hace por ti. Recuerda, cuidar de ti mismo es el mayor acto de amor propio que puedes hacer.