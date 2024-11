¿Comiste demasiado azúcar anoche? Esto es lo que puedes hacer hoy

Es fácil caer en la tentación del azúcar, especialmente en reuniones, celebraciones o simplemente durante una noche de antojos. Sin embargo, consumir grandes cantidades de azúcar puede tener efectos inmediatos en tu cuerpo, como falta de energía, hinchazón o incluso malestar general al día siguiente. Si te sientes así tras un exceso, no te preocupes, porque no pasa absolutamente nada por una vez esporádica. Pero aquí van algunos consejos para que tu cuerpo pueda recuperarse con los pasos adecuados para restablecer el equilibrio.

En este artículo, te explicaremos qué hacer hoy si anoche consumiste más azúcar de la que deberías. Desde ajustes simples en tu alimentación hasta consejos para mejorar tu nivel de energía y cuidar tu salud, estos pasos te ayudarán a contrarrestar los efectos de ese exceso y a sentirte mejor rápidamente.

Lo primero que debes hacer

Puede que pienses que la mejor manera de recuperarte de una noche llena de azúcar es llevar a cabo una dieta alimenticia estricta. Pero si haces eso, puede que caigas en un círculo vicioso. En lugar de eso, olvídalo y mantén tu dieta habitual.

“No es bueno ‘deshacer’ el azúcar con más restricciones”, afirma Marissa Beck, fundadora de Revv Health. “Vuelve a una rutina con un amplio cuidado personal, permanece atento a las señales del hambre y trata de comer comidas que incluyan todos los macronutrientes”, asegura la doctora. El equilibrio es una buena manera de favorecer la salud física y mental.

Un buen punto de partida es empezar el día con un desayuno nutritivo rico en proteínas y fibra para preparar el cuerpo. Aunque pienses que saltarte el desayuno es una buena forma de compensar el azúcar que tomaste por la noche, lo cierto es que ocurre lo contrario. Un desayuno rico en nutrientes, proteínas y fibra favorece el equilibrio del azúcar en sangre y te hará sentir con energía y listo para afrontar el día.

Durante el resto del día, es importante mantener unas comidas equilibradas. Saltarse comidas en un intento de compensar los excesos puede ser contraproducente. Cuando priva a su cuerpo de la nutrición que necesita, puede responder aumentando las hormonas del hambre, lo que puede llevar a comer más cantidad a lo largo del día.

Para mantener el número de comidas diario, Beck sugiere un almuerzo a media mañana como, por ejemplo, un yogur griego con bayas, nueces y semillas de chía. Una comida de mediodía puede ser algún tipo de carbohidrato que tenga fibra sumado a una proteína como el pollo. Si tienes hambre entre el almuerzo y la cena, puedes tomar de merienda una ensalada de garbanzos, asegura la doctora estadounidense. La cena podría ser salmón con espinacas y alcachofas con una guarnición de patatas hechas en la freidora de aire y una ensalada fresca.

Por qué es fundamental volver a la rutina

Recortar calorías cuando no están deliberadamente pautadas por un profesional puede conducir a atracones. Ten paciencia, una dieta equilibrada y ponle fin al ciclo de atracones y restricciones.

“A menudo relaciono esto con el concepto de desarrollar una relación saludable con la comida”, afirma Alexis Silver , dietista en Toronto. “En algún momento de tu vida, vas a comer azúcar, sodio o grasa de más; pero tus hábitos generales y tu estilo de vida son lo que realmente definen tu salud.”, asegura Silver

Otros consejos y estrategias

Además de alimentarte con unas comidas y alimentos adecuados, hay otras maneras que pueden hacer que alivies cualquier síntoma físico o emocional desagradable. Estas estrategias pueden ayudarte a retomar el rumbo y seguir adelante.

Sal a caminar.

“Te ayudará a bajar el nivel de azúcar en sangre y a aclarar tu mente”, establece Lisa Andrews, dietista y propietaria de Sound Bites Nutrition. “Una noche de excesos no destruirá tu salud, pero mover el cuerpo puede mejorar tu estado de ánimo si te sientes mal después de haber consumido demasiado azúcar”.

Mantente hidratado.

Si beber agua no es una fórmula mágica que anule el azúcar, es importante para la digestión y para la salud en general. Es posible que después de ciertos atracones te sientas hinchado o lento. “A menudo, esta sensación de lentitud se debe a la deshidratación y no tanto a un efecto del consumo de azúcar”, asegura Alyssa Smolen, una dietista de Nueva Jersey.

Sé amable contigo mismo o misma.

En lugar de castigarte, hazte preguntas a ti mismo o misma. Esto te ayudará a aprender de tu experiencia. ¿Qué te llevó a comer tanta azúcar? ¿Tuviste un día difícil? ¿Estabas aburrido? Responder a estas preguntas te ayudará a ser consciente de ti mismo o misma y te preparará para tomar una decisión diferente la próxima vez que te encuentres en un escenario parecido.

Todos comemos demasiado azúcar, pero no hay necesidad de entrar en pánico ni de castigarse al día siguiente. Evita las dietas restrictivas. En cambio, concéntrate en volver a tu rutina habitual con comidas equilibradas, manteniéndote hidratado y haciendo ejercicio. Acepta el momento con amabilidad, reflexiona sobre lo que sucedió y no te culpes por ello. La salud está determinada por tus hábitos generales, no por una noche en la que te pasas por el azúcar. Es tan importante comer bien, como tener una relación sana con la comida.