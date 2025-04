Piden la exhumación de un empresario británico de 47 años, muerto en Casablanca

La misteriosa muerte de un empresario británico, de 47 años, fallecido en Marruecos mientras estaba de vacaciones con su esposa marroquí de 25 años concita la atención de la prensa inglesa que pide una investigación sobre las causas de su muerte

El diario Daily Mail informó de que el padre del empresario Allen McKenna exige la exhumación del cuerpo de su hijo, que está enterrado en Casablanca. Desde su residencia en Australia, dijo al periódico que las circunstancias de la muerte están envueltas en misterio y que todavía hay preguntas sin respuesta.

El empresario, director de una fábarica cervecera y de una entidad de seguridad, se casó hace siete años con una hermosa mujer marroquí llamada Majida Majwal según la ley islámica. Mientras se dirigían a Marruecos para pasar unas vacaciones hace dos meses, murió en circunstancias misteriosas apenas horas después de llegar al país.

El padre de McKenna ha pedido a las autoridades que exhumaran sus restos del cementerio de Casablanca donde fue enterrado. Declaró al Daily Mail: «Hay tantas preguntas que necesitan respuesta. Solo quiero que mi hijo esté aquí con nosotros en Australia o en Yorkshire, donde nació. No debería estar donde está ahora, simplemente porque no está bien. Merece estar en un lugar donde su familia pueda visitarlo, no en un cementerio de Casablanca. Hay tantas preguntas que necesitan respuesta, y su esposa, Majida, no está siendo de ninguna ayuda».

Afirmó que había solicitado a las autoridades marroquíes la exhumación de sus restos y la investigación de las circunstancias de su muerte; subrayó que no le habían informado de nada sobre su fallecimiento y ni siquiera sabía dónde estaba enterrado su hijo. Agregó que la esposa de su hijo lo llamó por videollamada el 22 de febrero desde su apartamento en Casablanca y le informó del fallecimiento sin proporcionar detalles sobre la causa.

«Vi a Allen en la cama. Parecía dormido y estaba completamente vestido. Le dije a su esposa: 'Dame el teléfono para verlo'». Entonces entró su hermano y le dijo: “No te preocupes, lo enterraremos el lunes. Esto es ridículo. No le dijeron a nadie de mi familia dónde está enterrado mi hijo. Simplemente no sabemos dónde está, así que ¿cómo podemos ofrecer nuestras condolencias?".

El periódico británico pudo contactar a la esposa del fallecido empresario británico, quien confirmó que estaba casada con él desde 2017 según la ley islámica, por un imán de la mezquita de Regent's Park en Londres, después de que se conocieron mientras él se ocupaba de la seguridad de un restaurante donde ella trabajaba.

Su padre dijo al periódico londinente que su hijo tenía un helicóptero, una Harley y un Audi, pero que todos ellos habían desaparecido, y también se preguntaba por su cervecería y sus empresas de seguridad.

Magda respondió a estas declaraciones diciendo que el padre de su marido era hostil hacia ella porque su hijo se había convertido al Islam, y que la disputa surgió por su herencia como única heredera según su testamento.

Pero el padre del fallecido insiste en que es imposible que su hijo se convierta al Islam. «Mi hijo no era religioso en absoluto y no creo que se hubiera convertido al islam. Quiero una autopsia, quiero ver los resultados y quiero saber cómo murió».

Añadió, atacando a la esposa de su hijo: "Ella siempre dice que se amaban, que eran pareja, y siempre publica fotos suyas en redes sociales aquí y allá y en todas partes, pero nunca he visto una foto de ellos juntos".