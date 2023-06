La predicción de Jorge Rey sobre el tiempo del verano del 2023 en España: advierte que será "diferente"

Jorge Rey es un joven burgalés que pronostica el tiempo utilizando el método de las cabañuelas. Sus predicciones han hecho que se convierta en todo un referente para los meteorólogos, y esta semana ha estado en el programa "Horizonte", que presenta Iker Jiménez en Cuatro, y ha explicado cómo será el verano de 2023 en España, del que augura que va a ser "diferente a como lo explican los expertos".

A sus catorce años, Jorge Rey consiguió predecir la llegada del temporal Filomena, que dejó una gran capa de nieve sobre España, en especial en el centro peninsular. Fue el único que supo aventurar este evento meteorológico, adelantándose a las predicciones de otros expertos. También ha sido capaz de predecir la llegada de las lluvias en este atípico mes de junio, cuando todos hablaban de una sequía persistente. Así, explicó que las tormentas serían muy abundantes, y se ha visto que no estaba equivocado.

"He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo", explicó en el programa de Iker Jiménez. El aficionado a la meteorología asegura que este verano "será muy distinto a los demás", y que mientras otros hablan de sequía, él explica que "volverá el agua y las lluvias".

Así, ha contado que el comportamiento de las hormigas es su base de conocimiento para dar sus predicciones, y que los animales son buenos indicadores y dar altas precisiones, más allá de los mapas o métodos tradicionales. Dice que el año pasado, las hormigas voladoras tenían un comportamiento anómalo, y que este año también están siendo víctimas de una serie de elementos que indican que nos enfrentamos a un verano diferente.

"El año pasado, las hormigas salieron antes de tiempo y eso indica que el verano podría ser más húmedo de lo normal. Al igual que las cabañuelas, que también valorar esa probabilidad”. Por otra parte, las tormentas serán constantes en el Mediterráneo.

Jorge Rey se autodefine, a sus 16 años, como "tu hombre del tiempo", y ofrece su particular parte de El Tiempo a base de refranes. A principios de año, el joven burgalés explicó que el tiempo sería estable hasta el Día de Reyes, y utilizó el refrán "nieblas intensas a los 40 días, nieves" para indicar que llegarían nevadas a la Península.