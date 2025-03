Ni productos de limpieza ni bayetas específicas: este es el truco para tener una vitrocerámica reluciente

Limpiar la vitrocerámica puede ser una tarea frustrante y desafiante. A pesar de que su superficie lisa parece fácil de mantener, las manchas de grasa y los restos de comida quemada pueden adherirse con fuerza, dificultando su eliminación. Muchas veces, los productos comerciales prometen resultados instantáneos, pero suelen contener químicos agresivos que pueden dañar el material y generar olores molestos en la cocina.

Si alguna vez has intentado limpiar tu vitrocerámica y te has encontrado con manchas rebeldes que no desaparecen, sabes lo frustrante que puede ser. Sin embargo, existe un método natural y efectivo que dejará tu cocina reluciente y es seguro para el medio ambiente y tu salud.

Cómo limpiar la vitrocerámica de tu cocina de forma natural

La placa de cocina vitrocerámica es elegante, moderna y especialmente práctica, pero tiene un inconveniente principal: las manchas de grasa y los restos de comida quemada se adhieren fácilmente y pueden provocar daños permanentes si no se limpian adecuadamente.

En lugar de utilizar productos químicos agresivos que puedan dañar su superficie, existe una forma sencilla, natural y completamente segura de limpiarlo utilizando únicamente bicarbonato de sodio y paños.

Adiós a la grasa: así es el truco viral para limpiar la vitrocerámica y dejarla como nueva

Lo que necesitarás

1 taza de bicarbonato de sodio (en polvo)

(en polvo) 1 paño seco

seco 1 paño húmedo

Cómo utilizar estos productos para limpiar la vitrocerámica

Primero deberás verter el bicarbonato de sodio sobre la vitrocerámica, es muy importante que eches en las áreas que tengan las manchas más rebeldes o residuos quemados. Segundo debrás frotar con un paño seco en movimientos circulares. El bicarbonato de sodio actuará como un abrasivo natural, ayudando a aflojar la suciedad sin rayar la superficie. Y por último, humedece el segundo paño con agua tibia, escúrrelo bien y vuelve a pasarlo por toda la superficie. Esto eliminará las manchas y dejará la vitro limpia y brillante.

Consejos adicionales para una limpieza perfecta