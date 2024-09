Hace cientos de años, los profetas estaban muy prestigiados y eran la única posibilidad de pronosticar el futuro de las cosas. Algunos, como los que aprendíamos cuando éramos pequeños, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, tuvieron mucho predicamento por su sabiduría. Moisés, que sacó del cautiverio a miles de personas llevándolas a la tierra prometida, era el protagonista de un precioso libro con unas ilustraciones bellísimas. «La historia más grande jamás contada», que me regalaron en el colegio en un concurso de redacción patrocinado por Coca Cola. Más adelante, hacia el mil quinientos y pico, estuvo Nostradamus, quien alertaba de los «peligros que aguardaban a la humanidad», y no le faltaba razón. El pobre murió de un ataque de gota porque, en aquel momento, no había pastillas para bajar el ácido úrico. Dejó mucha literatura escrita sobre lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que está por venir. Unas veces acierta y otras no tanto, pero, por ejemplo, atina cuando prevé la sequía del planeta que padecemos y el hambre en el mundo, que vemos en la actualidad. Pero si nos vamos a temas digamos más vulgares, cotidianos o incluso frívolos, nos encontramos con el pulpo Paul –ya fallecido–, que adivinaba resultados de partidos de fútbol. Predijo, si no recuerdo mal, la victoria de España en el mundial 2010 y algunos otros importantes encuentros, cosa que fue comentada a nivel internacional. Luego está lo de las echadoras de cartas, las médiums y quienes hacen las cartas astrales, que hay muchos mandatarios que no dan un paso sin consultar con esta gente virtuosa, estas personas con ese don que respetamos, lo cual no quiere decir que lo lleguemos a asumir. Hoy día tenemos la inteligencia artificial que maneja conclusiones lógicas, pero no adivinatorias: todavía no tiene esa dotación humanoide, que sí parece mostrar un americano, Alan J. Lichtman, el intuitivo vaticinador que predijo la victoria de Trump cuando ganó las elecciones frente a Hillary Clinton en 2016. También la reelección Ronald Reagan en 1982. Ahora dice que Kamala será la vencedora el 5 de noviembre. Ya veremos…