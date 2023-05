¿Puede encontrar las cuatro palomas ocultas entre las cacatúas? Sólo tiene dos minutos

El acertijo visual con el que hoy desafiamos a los lectores del periódico LA RAZÓN fue publicado por Gegerly Dudas (más conocido como Dudolf) a través de su página web. El caricaturista húngaro se ha hecho muy famoso por sus dibujos en forma de acertijos visuales, que suelen hacerse muy populares a través de las redes sociales. El desafío de hoy es una de esas imágenes hipercomplejas donde se repiten una multitud elementos similares, en este caso cacatúas. El truco está en que, entre todas estas cacatúas hay cuatro palomas escondidas… que debemos encontrar en menos de dos minutos:

¿Dónde están las cuatro palomas?

Mantener el cerebro activo es esencial para nuestra salud y bienestar. Nuestro cerebro regula muchas de las funciones de nuestro cuerpo y es esencial para el aprendizaje, la resolución de problemas, la memoria y la toma de decisiones. A medida que envejecemos, puede reducirse la capacidad de nuestro cerebro para formar nuevas conexiones neuronales y almacenar información. Sin embargo, con una estimulación mental regular, nuestro cerebro puede mantenerse sano y activo durante toda la vida.

Los estudios han demostrado que realizar actividades que mantengan activo nuestro cerebro reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Incluso actividades sencillas como leer, jugar a cartas o a juegos de mesa, o hacer ejercicio físico ligero, pueden marcar la diferencia. Las tareas que suponen un reto, como resolver puzzles y acertijos visuales, también pueden beneficiar a nuestro cerebro, ya que aumentan nuestra memoria y nuestra capacidad para resolver problemas.

Los beneficios de mantener activo nuestro cerebro van más allá de la mejora de las funciones cognitivas. La actividad mental regular también ayuda a protegernos contra enfermedades como el Alzheimer. Los investigadores creen que crear y mantener una rica cartera de actividades cerebrales puede ayudar a prevenir la pérdida de memoria.

Los ejercicios mentales como los crucigramas son una herramienta perfecta para entrenar nuestro cerebro larazon

Además de la actividad mental regular, varios cambios en el estilo de vida pueden ayudar a mantener la salud de nuestro cerebro. Seguir una dieta mediterránea equilibrada y mantener a raya la tensión arterial, el colesterol y la diabetes también pueden ayudar. Reducir el consumo de tabaco y alcohol son otras excelentes medidas preventivas para proteger nuestro cerebro.

Por último, mantener una actitud positiva y reír a menudo también puede ayudar a mantener nuestro cerebro sano y activo. Las investigaciones han demostrado que hacer un esfuerzo por disfrutar de la vida y encontrar el humor en las cosas puede marcar la diferencia a la hora de prevenir el deterioro cognitivo.

La clave está en mantener un estilo de vida equilibrado. Es importante desafiar a nuestro cerebro con nuevas actividades, pero también dejar espacio para el tiempo libre y la relajación. Establecer una rutina saludable que incluya ejercicio físico, una dieta nutritiva, actividad mental y tiempo de relajación es esencial para nuestro cerebro en plena forma.

La solución:

Si no ha sido capaz de encontrar las cuatro palomas en menos de dos minutos, no se preocupe. La realidad es que no es precisamente coser y cantar. Sobre todo, porque es bastante complicado sobreponerse al mareo que experimentamos al tratar de sacar algo en claro del desorden visual que genera la composición anárquica de las decenas de cacatúas de la imagen. A continuación, te compartimos la solución a este desafío mental, para que estés seguro de haber vencido esta complicada prueba, recuerda que no debes dejar de entrenar tu mente con los retos visuales:

Aquí estaban las cuatro palomas thedudolf.blogspot.com

Si quieres seguir desafiando a tu cerebro, puedes probar con otros desafíos y acertijos visuales que hemos compartido en LA RAZÓN con anterioridad.