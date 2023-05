No querer estar

Alejandro Sanz ha escrito un post en su Twitter, dice así: «No estoy bien. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente». Lo cuenta por si les sirve a otros. Y yo le doy las gracias por su valentía, por su inteligencia, por su solidaridad con tantas y tantos que están en esta cuerda floja y no pueden gritarlo a los cuatro vientos. Por tantos y tantas que a veces no quieren ni estar y que están. Pero desatendidos, callados, culpabilizados por no cumplir con las exigencias sociales: trabajar a tope, cumplir con las normas, triunfar en la sociedad del euro y ser o aparentar ser feliz. No obstante, las cifras, inexactas porque hay muchos sin diagnosticar, cantan: solo en España hay cuatro millones de personas con depresión, mientras que un quince por ciento sufre ansiedad o estrés. ¿Un quince? Pues deben estar todos alrededor mío. Claro que también dicen que más de la mitad no recibe ningún tratamiento, pobrecitos. Porque, y sigo hablando con las palabras del cantautor: «He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…». Entregado a la nada es la metáfora que refleja fielmente lo que sufre una persona con depresión. Es no poder hacer, no poder reír, no poder soñar, no querer vivir. Y que, sin embargo, aquí sigues muerto en vida. El artista estará en buenas manos y además podrá aferrarse a su creatividad. Pero, ¿y todos aquellos que no tienen salida? La pandemia del Covid desató esta nueva plaga de las enfermedades mentales. Las que más duelen y menos recursos públicos tienen para tratarlas. Porque los gobernantes siempre van desgraciadamente muy por detrás de la realidad. Gracias por salir del armario, Alejandro. Sí que sirve.