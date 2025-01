Rocambolesca historia del mejor heladero del mundo condenado por una denuncia falsa de robo en su domicilio

El pastelero Yazid Ichemrahen, de 33 años, campeón mundial de postres helados en 2014 y que se convirtió en pastelero en el hotel de lujo Royal Monceau-Raffles de París el año pasado, ha protagonizado una rocambolesca historia y ha sido declarado culpable de fraude, según informan medios franceses.

Ha sido condenado a seis meses de prisión suspendida, una multa de 6.000 euros y dos años de inhabilitación, por haber orquestado el robo en su apartamento parisino, con el objetivo de recibir una indemnización por su seguro, señala Actu17.

Los hechos se remontan a febrero de 2022, en el distrito 16 de la capital. El pastelero presentó una denuncia por robo en su domicilio, del que se habían llevado joyas, ropa de lujo y las llaves de su Audi RS6. Los agentes de la Policía Judicial abrieron una investigación y, rápidamente, tuvieron dudas sobre las declaraciones del denunciante. A través de la videovigilancia de su edificio, comprobaron que el pastelero salió de su casa el sábado a las 23.30 horas.

Los investigadores observaron a un hombre con el rostro oculto que sale con dos bolsas de basura llenas. También se ve un Audi RS6que sale de la zona del edificio. El vehículo de lujo se encuentra entonces en un aparcamiento de los Campos Elíseos. La policía se dio cuenta de que alguien vino a recoger el coche a la mañana siguiente y que el aparcamiento se pagó con una tarjeta bancaria a nombre precisaamente de Yazid Ichemrahen. Un método de pago que no había sido denunciado como robado. Detenido bajo custodia policial, el pastelero admitió haber hecho una declaración falsa y supuestamente mencionó "dificultades financieras".

Una vez juzgado por denuncia falsa, fue declarado culpable. Contactado por "Le Parisien" , Yazid Ichemrahen proclamó, sin embargo, su inocencia en este asunto. "Es una injusticia que me impidió dormir durante meses ", pero que optó por desistir de su recurso "porque prefiero concentrarme en mi trabajo, revivir me costaría mucho dinero en honorarios de abogados". Respecto al robo que denunció, el pastelero aclaró: "Nunca cierro la puerta con llave porque se cierra por dentro, y puse una fecha al azar cuando presenté la denuncia. No tenía idea de cuándo podría haber sucedido el robo”.

Llegó a demandar a un medio informativo, que ahora se reserva hacer lo propio contra el pastelero al confirmarse las informaciones en todos sus extremos.