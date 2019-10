Samuel Little asegura haber asesinado a 93 personas mediante el estrangulamiento entre 2005 y 197 0, a las que además dice recordar con todo detalle y de las cuales ha mostrado dibujos. La mayoría de los dibujos son retratos de mujeres, en su mayoría de raza negra, en los que el homicida incluso refleja el maquillaje o accesorios que sus víctimas llevaban. Por todas estas pruebas, analistas del FBI consideran que todas las confesiones del asesino son creíbles aunque tan solo han podido verificar 50 de ellas.

Samuel Little, un antiguo boxeador de 79 años, es, según el FBI, el asesino en serie más prolífico en la historia de los Estados Unidos. La agencia de investigación, después de cinco años de confesiones y de investigaciones, busca ayuda para lograr encontrar a todas las víctimas que el asesino ha declarado matar.

Lo más curioso es que Samuel Little no fue detenido por los asesinatos, sino por un asunto de drogas hace siete años en Kentucky. Al hacerle las pruebas de ADN, las muestras le relacionaron con tres muertes de mujeres en Los Ángeles en los años 80. Al seguir el mismo patrón, muerte por estrangulamiento, comenzaron las investigaciones al considerarse que la lista podía ser mucho más larga. Efectivamente así fue y se descubrieron nuevas víctimas de Samuel Little, muertes que en un primer momento habían sido relacionadas con causas accidentales o a sobredosis.