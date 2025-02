Sánchez quiere que la "tecnocasta" pague por los daños que generan las redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han presentado esta mañana en el Matadero de Madrid el Observatorio de los Derechos Digitales, una iniciativa destinada a impulsar el conocimiento, el debate y la difusión de estos derechos entre la ciudadanía.

Se trata de un espacio para recoger los avances en materia digital y promover las buenas prácticas entre la ciudadanía, porque, como señaló López, “es necesario impulsar un progreso digital justo y equitativo”.

Este programa, gestionado por Red.es, ha firmado convenios con más de 360 personas expertas y 150 entidades públicas y privadas del ámbito académico y social, y que, hasta el momento, ha supuesto una inversión de nueve millones de euros.

El ministro López apuntó que es necesario promover “los derechos de igualdad, de participación, en entornos específicos y en los nuevos entornos digitales”. “La digitalización ofrece numerosas ventajas en economía, salud y medio ambiente, y nos pone a prueba con la ciberdelincuencia; viejas ideas que parecían desterradas cobran una segunda vida en lo digital, como la homofobia, el machismo o la xenofobia”, confesó.

Para los expertos, la desregulación favorece la impunidad en internet, por este motivo, subrayan que los derechos digitales “defienden a las personas frente a los abusos digitales”. López apostilló: “El camino no será fácil y la resistencia será incansable, pero frente al negacionismo, la ciencia y frente al bulo, la verdad”.

Desde el Gobierno, hicieron hincapié en la labor que llevan haciendo estos años en materia de protección y seguridad digital: “Apostamos por el humanismo tecnológico. La digitalización no entiende de fronteras. Europa ofrece una tercera vía: innovación, derechos y competitividad, y España lidera esta tercera vía europea. En España hemos sido pioneros con la Carta de Derechos Digitales”, sentenció el ministro López.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseveró que “no podemos permitir que el espacio digital sea el salvaje Oeste, que se insulte, se amenace, se estafe, se abuse de las personas sin ningún tipo de consecuencia. Esto nos obliga a reflexionar: ¿por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que nunca permitiríamos en el mundo físico? ¿Por qué no se aplican las mismas leyes, derechos y obligaciones? Nadie aceptaría que un avión despegara sin cumplir los estándares más estrictos de seguridad. Sin embargo, hemos dejado que los servicios digitales salven al mercado sin saber sus potenciales daños”,

Sánchez comenzó su intervención subrayando las virtudes presupuestas de las redes sociales “para transformar el mundo a mejor y dar voz a quien no la tenía” y cómo su objetivo inicial ha descarrillado. “La revolución digital cambió nuestras vidas. La digitalización ha dado la vuelta a nuestra economía, a las relaciones... Cada euro en el sector tecnológico genera tres euros en crecimiento económico. Los movimientos sociales se han impulsado desde la red y ha contribuido a poner sobre la mesa problemas que permanecían invisibilizados”, afirmó. Sin embargo, a continuación pasó a describir las “miserias” digitales, preguntándose si son ahora más plenas nuestras vidas y más igualitarias nuestras economías.

“El algoritmo no reparte oportunidades; la mentira viaja en ellas más rápido que la verdad. Las redes sociales son hoy campos de batalla donde no se argumenta, sino que se descalifica. No se busca entender, sino imponer. Los gritos sustituyen las palabras. En las redes sociales se viraliza la mentira”, dijo y aludió a las generadas durante la DANA de Valencia, donde miles de bots “trataron de multiplicar el daño propagando bulos y estafas”. Y es que un tercio de los perfiles en redes sociales son bots que generan la mitad del tráfico en internet.

“Esto es un plan elegido por potencias extranjeras, como Rusia, que buscan debilitar nuestras instituciones democráticas. También hay fuerzas en nuestra sociedad que pretenden el caos para aprovecharse de los más vulnerables. Hay una élite de billonarios que no pagan impuestos, para quienes no basta con el dinero, sino que también quieren el poder político y sentarse en los consejos de ministros, controlar nuestras leyes y nuestras vidas, y decirnos lo que debemos pensar. Tenemos que rebelarnos y poner sobre la mesa una alternativa. Desde España, que ha sufrido a lo largo de nuestra historia el autoritarismo, estamos dispuestos a impulsarlo”, aseveró Sánchez.

Frente a esta “tecnocasta", dijo el presidente, Europa debe consolidar un modelo tecnológico "que construya el crecimiento respetando los derechos digitales de la ciudadanía”. Así, propuso tres medidas: acabar con el anonimato en redes sociales, ir más allá en defender los derechos digitales y garantizar que los algoritmos sean transparentes y que los CEO de las compañías no rehúyan sus responsabilidades y que respondan por los daños que provocan sus plataformas. "Los tecnobillonarios deberán responder por sus actos”, dijo.

Durante la presentación intervinieron tres personas víctimas de malas praxis, acoso y abusos en la red. Alicia González, una joven que padece el síndrome de Tourette y que sufrió acoso en la etapa escolar y ahora ciberbullying, explicó: “Cuando era pequeña vivía con miedo, sufrí mucho acoso escolar en tres colegios diferentes, no solo por parte de los alumnos, sino también de los profesores. Con mucho trabajo y esfuerzo, salí del pozo en el que estaba. Hoy en día tengo una fortaleza mental y puedo gestionar el ciberacoso que sufro”. Confesó que “me denigran, se ríen de mi personalidad, me ponen motes. El ciberbullying es maltrato psicológico. El anonimato hace que se sientan valientes para denigrar. En la red los mensajes son mucho más graves. Las identidades anónimas deben acabar. Eso sí, continúo en las redes porque quiero cambiar las cosas, quiero luchar contra el acoso y dar visibilidad a la neurodiversidad. Quiero dar voz a un problema”, afirmó.

Por su parte, Juan Castellón, miembro del secretariado gitano, relató los ataques racistas que sufre a diario en la red. “Se genera un entorno hostil, visiones dañinas y negativas que crean un ambiente social lleno de prejuicios. Yo privaticé mi cuenta como protección y respuesta a los discursos de odio hacia la comunidad gitana. ‘Vivo como una gitana’, son comentarios que no deberían llevarse a cabo, o al menos deberían castigar a quienes lo hacen”, confesó. Natividad Cruces, por su parte, también relató su mala experiencia en la red. Fue víctima de una ciberestafa y le robaron 45.000 euros.

Como mensaje final, el presidente del Gobierno apuntó que “la fe en la tecnología nos ha cegado ante sus peores consecuencias”.