Sanidad insta a la vacunación contra la viruela del mono a las personas de riesgo

El Ministerio de Sanidad potencia la vacunación frente a la viruela del mono para prevenir la enfermedad, especialmente a personas con mayor riesgo, siguiendo así el consejo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que invita a no bajar la guardia tras declarar el pasado 11 de mayo el fin de la emergencia.

Con el mensaje "¿Viruela del mono (MPOX)? porque el virus no se ha ido... piensa en vacunarte", el Ministerio de Sanidad lanza "una acción de comunicación" en internet con vídeos y publicidad digital en la que aconseja la vacunación, antes de estar expuesto al virus, a aquellas personas susceptibles a infectarse por sus conductas y prácticas sexuales no protegidas y a todos los contactos estrechos que no han pasado la enfermedad.

Según la estrategia actual de vacunación (profilaxis preexposición) se da prioridad al colectivo de hombres gais, bisexuales y a quienes tienen alto intercambio de parejas sexuales, practican sexo en grupo o han presentado recientemente infecciones de transmisión sexual.

En una nota de prensa, el Ministerio, en colaboración con las comunidades y la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), invita a protegerse del virus acudiendo a uno de los centros de vacunación repartidos por todo el territorio nacional.

Todo este formato publicitario en internet se ha realizado de manera coordinad entre el Ministerio de Sanidad, el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, sociedades científicas y ONG.

El 11 de mayo, la OMS declaró el fin de la emergencia pero recomendó a los países seguir vigilantes para combatir este virus, que no ha desparecido.

Entre otras medidas, los estados que forman parte de la OMS, entre ellos España, se han comprometido a seguir poniendo a disposición vacunas para la primovacunación preventiva y la vacuna posterior a la exposición para colectivos de alto riesgo.

En España, el último dato de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) sobre esta epidemia se refiere al 27 de diciembre de 2022. Hasta esa fecha se habían notificado 7.498 casos, de los que la mayoría (2.532) se registraron en la Comunidad de Madrid, lo que supone 375 casos por millón de habitantes.

Tras la Comunidad de Madrid, Cataluña es la segunda autonomía que contempló más casos, hasta 2.312, lo que se traduce en 297,8 casos por millón. A distancia le siguieron Andalucía (884 casos), Comunidad Valenciana (546) y País Vasco, con 245.

De los 7.498 casos registrados en España, 7.332 son hombres y 166 mujeres, con una media de edad de 37 años.

La vacuna contra esa enfermedad (Imvanex) se comenzó a inocular en el verano a personas expuesta al virus. De acuerdo con el protocolo ya entonces se priorizó a menores de 45 años con prácticas sexuales de alto riesgo, fundamentalmente pero no exclusivamente gais, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres