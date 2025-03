La Sanidad privada acusa a la Airef de decretar la muerte "programada" de Muface

La patronal de la Sanidad Privada, ASPE, considera que el informe publicado por la Autoridad Fiscal, Airef, decreta la ‘obsolescencia programada’ de Muface, a pesar de reconocer el buen papel que desempeña la sanidad privada. Según señala, La Airef, "en un ejercicio argumental artificioso", aconseja a los nuevos funcionarios que elijan la sanidad pública al tiempo que reconoce que la modalidad privada de mutualismo destaca por su mayor accesibilidad. "El sistema funciona con éxito y lo lleva haciendo desde hace más de cuatro décadas, pero una ideología extemporánea que no prima la eficacia parece que ha ordenado ya su disolución, como viene denunciando la patronal de la sanidad privad". Prueba de esta afirmación, según su comunicado, son los diferentes hallazgos que la Airef ha encontrado en su estudio sobre el sistema mutualista. La autoridad fiscal reconoce en su informe que “El gasto sanitario per cápita es menor en el mutualismo (1.030 €/mutualista privado) que en el Sistema Nacional de Salud (1.405 €/persona protegida)”. Además, sentencia en su documento que “el menor coste de los mutualistas en la opción pública equilibra financieramente el sistema”. Además, la Airef también reconoce una mayor accesibilidad a las pruebas diagnósticas, uno de los pilares fundamentales en los problemas de salud. Y es que cualquier retraso en el diagnóstico perjudica tanto el estado de salud del paciente como las partidas económicas destinadas a tratar. Por tanto, tener mayor accesibilidad en este punto demuestra un tratamiento al paciente adecuado y una mayor responsabilidad económica. De hecho, Airef llega a afirmar en su informe que “la sanidad privada destaca por su accesibilidad, con una mayor frecuencia de uso en especialidades como traumatología, dermatología y ginecología, siendo esta mayor accesibilidad uno de los factores determinantes en la elección de este modelo de previsión”. Esta serie de afirmaciones, sin embargo, no concuerdan con su conclusión final de recomendar a los funcionarios la sanidad pública. El presidente de ASPE, Carlos Rus, afirma que “este informe se utilizará para acabar con un modelo de colaboración público-privado que ha sido un ejemplo por motivos puramente ideológicos”. Además, el dirigente recuerda que ya avisó hace un año de las intenciones de “dejar morir el sistema”. ASPE quiere recordar que el modelo de mutualismo tiene margen de mejora. No en vano, fue esta patronal la única entidad en levantar la voz cuando se conoció la voluntad de continuar con el modelo hasta 2027 para pedir hasta siete mejoras. En un escrito remitido a Muface, ASPE solicitó garantizar el cuadro médico, velar por que las listas de espera no superasen los 20 días o asegurar la continuidad asistencial mediante una oferta integral de servicios, o mejorar la digitalización. Varias de las demandas de ASPE dirigidas a Muface están recogidas en el informe de la Airef. En el documento se reconoce la necesidad de evaluar por parte de las mutualidades la adecuación clínica de la frecuentación asistencial, una evaluación integral de la calidad asistencial y continuar impulsando la historia clínica digital