Seis meses de cárcel por practicar sexo mientras conducía por la AP-6

Se declararon culpables, qué iban a hacer. Una pareja que se desplazaba en coche por la AP-6 a su paso por la localidad de VIllacastín el 15 de diciembre de 2018. No se lo pensaron dos veces y comenzaron a tener sexo sin dejar de conducir y ahora un juez les ha impuesto la pena por un delito contra la seguridad vial.

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Segovia ha condenado a seis meses de cárcel al conductor de un vehículo y a su pareja. En el juicio celebrado recientemente aceptaron la imposición de la pena que reclamaba el fiscal por un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción temeraria, han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Según la sentencia, el hombre encausado conducía el vehículo que circulaba por la autopista de peaje cuando, en un momento determinado, su pareja "se sentó encima", "abrazándole, con las piernas abiertas, colocándose ambos sobre el asiento del conductor, al tiempo que la acusada realizaba movimientos sexuales".

Pero en ningún momento dejaron de circular, incluso, “adelantando a varios vehículos pese a que el acusado y conductor no prestaba atención alguna a la conducción al estar realizando actividades con su pareja incompatibles con llevar el volante, "lo que hacía que su conducción fuera zigzagueante". Llegó incluso a invadir el carril contrario, obligando a otro conductor a desistir de una maniobra de adelantamiento para evitar la colisión. El juez ha aceptado la petición del fiscal y del abogado de los acusados y ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante dos años, con la condición de que no vuelvan a delinquir en ese periodo. La sentencia priva no obstante a los dos encausados del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por dos años y un día. EFE