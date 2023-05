Seis países europeos se niegan a suscribir el tratado contra la violencia de género

El Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde para que la UE se adhiera en bloque al Convenio de Estambul, el primer tratado internacional legalmente vinculante para luchar contra la violencia que sufren las mujeres. Aunque la mayoría de los países europeos han ratificado este convenio, hay seis Estados que se niegan a ello: Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia. Polonia también está pensando en abandonarlo.

Hace ocho años la Comisión Europea propuso la adhesión del club comunitario a este tratado, pero en este tiempo no ha conseguido convencer a estos seis países europeos. A pesar de esto, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE concluyó en 2021 que este Convenio puede adoptarse por mayoría cualificada, sin requerir la unanimidad de todos los socios.

Tras la luz verde del Parlamento, se espera que las capitales europeas den este paso para adoptar el Convenio. Un trámite que tiene un alcance limitado desde el punto de vista práctico, aunque gran simbolismo. Esto significa que todos los países europeos – incluidos los seis antes citados- tendrán el deber de respetar este tratado en aquellos aspectos como la cooperación judicial en asuntos penales o la protección de refugiados. Sin embargo, los países que no lo ratifiquen en su territorio quedan exentos de otras tareas como la obligación de tipificar como delito las diferentes formas de violencia contra las mujeres o la prevención y atención de las víctimas.

La votación de este miércoles ha sido respaldada por una amplia mayoría del hemiciclo y con la sola oposición de las dos familias políticas consideradas como euroescépticas: los conservadores y reformistas – grupo en el que se encuadra Vox- e Identidad y Democracia. Para la eurodiputada Margarita de la Pisa, de Vox, este convenio “transforma el concepto de familia y aumenta la desigualdad de hombres y mujeres”.

Este tratado, que entró en vigor en el año 2014, define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. Desde su entrada en vigor ha sido ratificado por 46 países. Las ponentes del informe aprobado este miércoles en la Eurocámara se han felicitado por este paso. “La violencia de género es la principal asignatura pendiente de Europa. Una de cada tres mujeres de la UE ha sufrido violencia física y/o sexual: alrededor de 62 millones de mujeres. ¡Ya basta! El Convenio de Estambul está reconocido como la herramienta más eficaz para combatir la violencia de género, ya que impone obligaciones concretas”, ha asegurado el eurodiputado polaco del partido socialista Lukasz Kohut

Para la eurodiputada sueca del Partido Popular, Arba Kojalari, “es hora de que la UE ratifique el Convenio de Estambul. La UE debe dar un paso al frente y pasar de las palabras a la acción para poner fin a la violencia de género, proteger a las víctimas y castigar a los agresores. La UE toma por fin las medidas necesarias para garantizar la seguridad y las libertades fundamentales de las mujeres en Europa”.

Actualmente no existe en la UE ningún instrumento jurídico común para tipificar delitos como el sexo no consentido, la mutilación genital femenina o la difusión sin permiso de fotografías íntimas. La Comisión Europea presentó en el mes de marzo una propuesta de directiva que busca cubrir este vacío y que ahora mismo está siendo negociada con las capitales europeas y la Eurocámara. En esta propuesta, el Ejecutivo comunitario quiere que cualquier relación sexual no consentida se considera una violación, sin que sea necesario demostrar el uso previo de la fuerza o la amenaza de hacerlo.