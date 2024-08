Tu Smart TV o móvil Samsung ahora tiene 126 canales gratis: Estos son los que no te puedes perder

Si eres propietario de una Smart TV o un móvil Samsung, este es tu día de suerte. Samsung ofrece a sus usuarios acceso a una amplia gama de canales gratuitos a través de su plataforma Samsung TV Plus. Con 126 canales disponibles sin coste alguno, los usuarios pueden disfrutar de una gran variedad de contenido sin necesidad de suscribirse a servicios de streaming o pagar por televisión por cable.

Esta oferta es una alternativa atractiva para aquellos que buscan diversificar su entretenimiento sin incurrir en gastos adicionales. A continuación, te contamos más sobre cómo funciona Samsung TV Plus y cuáles son los mejores canales que puedes disfrutar.

Qué es Samsung TV Plus y cómo funciona

Samsung TV Plus es un servicio de televisión en streaming que permite a los usuarios de dispositivos Samsung acceder a una gran variedad de canales en vivo, completamente gratis. No se requiere ningún tipo de suscripción, registro o instalación adicional. Este servicio está disponible tanto en televisores inteligentes Samsung como en ciertos modelos de móviles de la marca como los dispositivos Galaxy.

Lo único que necesitas para comenzar a disfrutar de Samsung TV Plus es una conexión a internet. Al encender tu Smart TV o abrir la aplicación en tu móvil, tendrás acceso inmediato a la programación de más de un centenar de canales.

Los mejores canales disponibles en Samsung TV Plus

Recordemos que son 126 canales disponibles, hay algo para todos los gustos en Samsung TV Plus. Los más recientes en unirse al catálogo de Samsung TV Plus son los canales de Sony One, una selección que ofrece una variedad de entretenimiento, cine y series. Aunque la colección completa abarca 54 canales, no todos han sido añadidos al servicio todavía, pero se espera que su incorporación continúe aumentando la oferta disponible.

Bloomberg TV+

Para los interesados en la economía y las finanzas, Bloomberg TV+ ofrece una cobertura completa de noticias económicas, análisis de mercado, entrevistas con líderes de la industria y mucho más. Es un canal imprescindible para estar al tanto de lo que sucede en el mundo de los negocios.

Canela.TV

Canela.TV es un canal que ofrece series y películas en español, lo que lo convierte en una gran opción para el público hispanohablante. Su programación incluye tanto contenido original como títulos populares de América Latina y España.

Saborea TV

Para los aficionados a la cocina, Saborea TV ofrece programas culinarios que van desde recetas sencillas hasta platos gourmet. Es el canal perfecto para quienes disfrutan experimentando en la cocina o simplemente les encanta ver programas de cocina.

FailArmy

Si prefieres algo más ligero y entretenido, FailArmy es el canal perfecto. Dedicado a la recopilación de videos virales y momentos cómicos capturados en cámara, este canal garantiza risas y diversión sin fin.

Qwest TV

Para los amantes de la música, Qwest TV ofrece una selección curada de conciertos, documentales y entrevistas con artistas de todo el mundo. El canal cubre una variedad de géneros, desde jazz y blues hasta música clásica y electrónica.

Pocoyo

Para los más pequeños de la casa, Pocoyo es un canal que ofrece entretenimiento educativo. Con los icónicos personajes que todos conocemos, este canal es perfecto para mantener a los niños entretenidos mientras aprenden.