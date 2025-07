Noelia Núñez: "En política tienes que ser ejemplar y por eso dimito"

Esta entrevista es consecuencia de una charla anterior que iba a haberse publicado en una sección distinta de este diario, la de las entrevistas de la contra del suplemento de verano. Eso fue unos días antes del escándalo generado tras saberse que había falseado su currículo académico, lo que la ha llevado a dimitir de todos sus cargos dentro del Partido Popular. Hemos vuelto a hablar con ella.

Antes de nada: ¿cómo se encuentra?

Mmm… Es una mezcla de tantas sensaciones y emociones… Es algo cambiante. De pronto estoy algo mejor, y luego peor. Estoy rabiosa, orgullosa… Es un subidón absoluto de emociones. Pero estoy en paz, y eso es importante.

¿Su familia está con usted a muerte?

Totalmente. Desde el primer momento. No me han soltado de la mano nunca, ni en los momentos buenos de mi carrera política ni ahora.

Debo decirle de entrada que salir a la plaza pública a enfrentarse con los periodistas, que en situaciones como esta disparamos con munición pesada, denota valentía. Porque, aunque eso debería ser lo normal, dar explicaciones cuando se comete alguna irregularidad, es, sin embargo, infrecuente entre la grey política, que rarísimamente entona un «mea culpa». Pero ¿ha sido en verdad una decisión suya, personal, o una exigencia del partido para, entregando una «pieza menor», hacer un lavado de imagen y mandarle al PSOE el mensaje de que ellos, cuando la pifian, sí dimiten?

No considero que haya sido una pieza menor dentro del Partido Popular. Creo que era una vicesecretaria más del Comité de Dirección del jefe, de Alberto Núñez Feijóo, y ha sido una decisión absolutamente mía. Nadie me ha dicho "tienes que dimitir, tienes que irte, porque así tal…". No. Han respetado en todo momento mis tiempos, mi decisión, mis sentimientos. Y en lo último que he pensado estos días ha sido en el PSOE.

Pero lo de salir en las televisiones casi parece un acto de inmolación.

Pues será una inmolación, pero no ha sido una imposición… No sé si será una inmolación, pero es lo que consideraba que tenía que hacer porque no entiendo esto de otra manera. ¿Debía decir ha sido un error y lo cambio, y seguir y aguantar? Ahí sí que parecería que estás aquí por estar. Y no: me he equivocado, asumo el error y la responsabilidad.

¿Por qué falseó su currículo académico y se atribuyó unos títulos que no tenía?

No considero que sea falsear, simplemente es un error de redacción. Reconocí el error y presenté la dimisión. No había una mala intención porque, en otro caso, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento hubiera puesto que soy licenciada, graduada, titulada, y no lo hice en ningún caso. No he hecho como Patxi López, que tiene puesto «estudié», y también podría haberlo hecho.

¿Su ascenso en política habría sido más lento de no haber dicho que tenía esa titulación? ¿De cara a la galería necesitaba demostrar una preparación que se traduce como un gran esfuerzo personal?

No creo que mi carrera política haya estado vinculada a la obtención de unos estudios, porque yo no he dicho que sea graduada ni que tenga el título. Y no creo que los títulos sean sinónimo de esfuerzo personal «per se». Por supuesto que tener una carrera requiere un esfuerzo, pero no tenerla no quiere decir que no te esfuerces. No creo que una persona que no tenga un título no se haya esforzado en la vida. Hay personas que no tienen titulación, por diversas razones, y se han esforzado muchísimo para conseguir su camino en materia laboral.

Estoy de acuerdo con usted. Se puede ser político sin pasar por la universidad. El problema es decir que se ha hecho. El político no debe ser licenciado, pero sí ejemplar.

Totalmente. Tiene que ser ejemplar y por eso he presentado mi dimisión. Hay personas que dicen tener una titulación dentro de la política, se descubre que no es así, y ahí siguen, como es el caso de la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Pero, por apostillar, aunque no haya finalizado mis estudios, sí que he pasado por la universidad.

Entonces, ¿qué ha estudiado exactamente?

Empecé Derecho en la Complutense, pedí traslado de expediente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y, mientras estudiaba, es verdad que empecé en política y lo fui relegando. Luego empecé Estudios Ingleses porque me gustan mucho los idiomas. Y en la UNED hay una modalidad que es grado combinado, que es similar al doble grado, y si cursas Derecho tienes una serie de créditos que te convalidan con otras titulaciones, en este caso el grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Y luego tienes que cursar una parte complementaria, y eso es lo que hice: cambiar del grado de Derecho a secas al grado combinado de Ciencias Jurídicas.

En nuestra primera entrevista hablamos del gran desafío que tienen por delante los políticos jóvenes, el de convencer a la ciudadanía de que no son unos parásitos que se meten en política para vivir del cuento, ya que hay una desafección incontestable hacia ellos. La mentira, del orden que sea, no es el mejor camino para iniciar esa ardua tarea de recuperación del crédito perdido. Su discurso era de entrega y vocación de servicio público, ¿lo mantiene después de lo que hemos sabido?

Mantengo exactamente el mismo discurso. Creo que la manera de recuperar la confianza en las instituciones es que, cuando se comete un error y se hace algo mal, se asumen las consecuencias.

¿Usted no considera que haya mentido?

Esa es una valoración absolutamente subjetiva. Considero que he cometido un error. Habrá gente que diga: «Eres una mentirosa», perfecto, lo respeto. Pero yo lo he explicado con transparencia. Creo en la regeneración institucional, en que esto merece la pena, y en la vocación de servicio público. Y en que estamos en política para trabajar por los ciudadanos.

¿Óscar Puente la ha retirado de la política?

Noooo. No ha sido Óscar Puente quien me ha retirado de la política, bajo ningún concepto. No le voy a dar esa satisfacción. Quien decide dejar la política soy yo.

Pero, sin su señalamiento, no se habría producido esto. Una cosa es consecuencia de la otra.

Pero quien toma la decisión soy yo. Por lo tanto, esto no es una victoria de Óscar Puente, sino que es mi realidad.

Se afilió al Partido Popular muy joven, a los 18 años. En 2021 fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid y hace un par de años optó a la alcaldía de su ciudad, Fuenlabrada, y entró en el Congreso de los Diputados (perdón por mantener el apellido). ¿Dígame que su ascenso en el Partido Popular en los últimos años no se debió a sus muchos seguidores en redes, como no pocos sostienen?

Mi aumento de seguidores ha sido en los últimos tiempos. Yo creo que antes muy poca gente me conocía en redes. Hace un año creo que tenía diez mil seguidores en Instagram; en Twitter, quince mil, y en Tik Tok no tenía ni dos mil.

¿Cree que su caso sentará un precedente en la política española, que, a partir de ahora, los políticos, de un color y del otro, serán más prudentes con la información académica que hagan pública?

No sé qué pasará. Lo que sí sé es lo que yo he hecho. Yo tengo mi listón y estoy orgullosa de haberlo cumplido. Y no sé qué pasará con las demás personas.

Si usted tuviera que ser su abogada defensora, ¿qué alegaría a su favor?

(Largo silencio). Pues que ha hecho lo que tenía que hacer a la hora de asumir mi responsabilidad.

Lo que le pedía su conciencia.

Exactamente. Lo que consideraba que era correcto.

¿Se ha dado de baja en su formación política?

No. Ni lo voy a hacer. Voy a seguir siendo afiliada del Partido Popular, pagando mi cuota y trabajando por mis ideas como una afiliada de base más.

¿Se va a ir al Caribe o algo así?

Ja, ja, ja. No. Mis vacaciones las paso siempre en Asturias, que es el pueblo de mi madre, y allí estaré.