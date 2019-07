Es Racismo ha ilustrado una nueva agresión racista, esta vez en Bilbao: el pasado 1 de julio, una mujer entonaba insultos de carácter xenófobo a unos jóvenes sólo por el simple hecho de ser inmigrantes. Los afectados grabaron la situación para denunciarla posteriormente.

En el vídeo se puede ver como la mujer dice a uno de los chicos que es “un puto africano” y a los dos en conjunto que eran “unos moros de mierda” y unos “inmigrantes”. Además, empleó burlas sobre la lengua para llamarles “monkeys (monos en castellano)” y reprocharles que si tenía que decírselo en “inglés, francés o suajili”. También se puede ver cómo un joven pide a la señora que se calle porque los jóvenes no habían hecho nada, y esta no duda en, también, arremeter contra él.

Es Racismo pudo hablar con los afectados, quienes contaron que la discusión comenzó porque pusieron los pies sobre unos asientos libres. Al tiempo entró la mujer y les recriminó la acción, alegando que “este es un mundo de mujeres donde no hay hueco para los machistas”. Ellos la ignoraron y se movieron de posición pero la mujer siguió empecinada en molestarles y les siguió. Una vez sentados, esta comenzó a grabarles y, cuando pidieron explicaciones, escucharon algo que no esperaban en absoluto: “Porque eres un machista y tu intención era violarme”, dijo”. Tras hacer ver a la señora que el vagón no iba a testificar a su favor en cualquiera de las circunstancias, estalló en un discurso racista que se puede ver en el vídeo.

Según informa el portal, la mujer es profesora de un instituto de Deusto.