Solo el 5% de las niñas opina que su futuro laboral estará en la Ciencia

El sesgo de género continúa siendo muy importante en los estudios universitarios en España, según señaló la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea. En su artículo «Mujeres y Universidad: entre brechas y sesgos», que aparece en el informe «Universidad 2023», presentado ayer por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), advierte de que «solo un 5,2% de las niñas ve su futuro laboral en el campo de la Ciencia y la Tecnología, frente al 15,3% de los niños».

Además, dentro de las enseñanzas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) el 19,8% de ellas optaría por profesiones que tienen que ver con la Salud, frente al 6,9% de los niños, según datos del último informe PISA (2018), informa Ep.

La rectora de la UAM lamentó además la infrarrepresentación de las mujeres respecto a los hombres en la rama tecnológica en la Universidad: 12,74% en Ingeniería Informática; 22,19% en Telecomunicaciones y 24,99% en Industrial, así como en algunos grados de la rama científica.

Por el contrario, están sobrerrepresentadas en especialidades de Educación, Humanidades o Salud. «Tan preocupante es que no haya mujeres en titulaciones de Física, Matemáticas o Ingeniería, como que no haya hombres en aquellas asociadas a los cuidados o a la educación, puesto que esto no hace sino reforzar los estereotipos de género», señaló Mendikoetxea.

Para combatirlos, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid reclamó «actuar desde edades muy tempranas, haciendo atractiva la Ciencia y la Tecnología a las niñas», al mismo tiempo que se les proporciona referentes.

En esta línea se manifestó también en la presentación del informe la rectora de la Universidad Jaume I, Eva Alcón, quien pidió «acabar con el sesgo de género en los estudios», y destacó la importancia de «la necesidad de romper la brecha en el liderazgo académico» pues, actualmente, de las 50 universidades públicas, en estos momentos hay 9 rectoras, un porcentaje que en las privadas es «un poco mayor».

Formación permanente

Durante el acto, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Juan Romo, apostó por la formación permanente: «Lo de aprender durante toda la vida ha dejado de ser una frase hecha que permite quedar bien en todos los contextos. El aprendizaje continuo es, cada vez más, una realidad y una necesidad social a la que la universidad debe de responder con objetivos y aspiraciones concretas». Además, defendió combinar en la Universidad los «espacios físicos y virtuales con enfoques más flexibles», de acuerdo a las necesidades actuales.