Las tasas de muertes inducidas por el alcohol entre la población general casi se duplicaron entre 1999 y 2024

En un análisis por raza, sexo, edad y geografía, realizado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) de Estados Unidos se desvela que las tasas de mortalidad por alcohol en 2024 casi duplican las de 1999, con un marcado aumento al inicio de la pandemia de COVID-19. Si bien las tasas son más altas en los hombres, el mayor aumento de muertes por alcohol durante el período completo de 25 años se produjo en mujeres de 25 a 34 años. Todos los datos se recogen en un estudio publicado en la revista 'PLOS Global Public Health'.

Las muertes inducidas por el alcohol han aumentado en las últimas dos décadas. Resultan especialmente preocupantes los aumentos registrados entre 2019 y 2021, cuando la población se encontraba bajo un estrés considerable debido al aislamiento por la pandemia de COVID-19, y las personas con trastornos por consumo de alcohol tenían menos acceso a tratamiento.

Cuantificar las tendencias de mortalidad y determinar si las muertes inducidas por el alcohol han vuelto a los niveles prepandémicos es esencial para comprender los patrones y la dinámica temporal a largo plazo. Para examinar estas tendencias, los autores de este estudio analizaron datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), centrándose en 14 causas específicas de muerte inducidas por el alcohol.

Los investigadores descubrieron que las tasas de muertes inducidas por el alcohol en Estados Unidos casi se duplicaron entre 1999 y 2024, alcanzando su nivel más alto en 2021. La mayoría de las muertes se deben a la enfermedad hepática alcohólica y, en menor medida, a trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el alcohol. El mayor aumento general de la mortalidad inducida por el alcohol en todos los grupos de raza, sexo y edad se produjo en 2021, cuando las muertes alcanzaron un máximo de 54.258 muertes en total. Para 2024, las muertes habían disminuido, pero la tasa promedio de mortalidad inducida por el alcohol en los condados de Estados Unidos se mantuvo aproximadamente un 25% más alta que en 2019.

Las poblaciones indígenas estadounidenses/nativas de Alaska (AIAN) siguen siendo las más afectadas, con tasas de mortalidad inducida por el alcohol en los hombres AIAN tres veces más altas que las de los hombres blancos, y tasas de mortalidad en las mujeres AIAN cuatro veces más altas que las de las mujeres blancas, durante todo el período de investigación.

El mayor aumento por grupo demográfico se registró entre las mujeres de 25 a 34 años, que pasaron de 0,9 muertes por cada 100.000 en 1999 a 3,2 por cada 100.000 en 2024, lo que representa un aumento del 255%. El segundo mayor aumento se registró en los hombres de 25 a 34 años, que pasaron de 2,3 muertes por cada 100.000 en 1999 a 6,5 ??en 2024, lo que representa un aumento del 188%. Dado que en este estudio no se incluyeron las muertes por enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de alcohol, como ciertos tipos de cáncer o eventos cardiovasculares, es posible que el recuento total de muertes esté subestimado. Estos hallazgos subrayan la necesidad crucial de implementar políticas específicas para reducir el consumo excesivo de alcohol y mejorar el acceso al tratamiento para quienes más lo necesitan.

La autora principal, Maria R. D'Orsogna de la UCLA, añade: "El rápido aumento de las muertes por alcohol entre las mujeres es especialmente preocupante. Aunque los hombres siguen muriendo a tasas más altas, la brecha de género parece estar reduciéndose. Cabe destacar que, en la población de 25 a 34 años, la tasa de mortalidad entre hombres y mujeres ha disminuido de tres a uno en 1999 a dos a uno en 2024".

De esta forma, los autores concluyen: "El aumento de la mortalidad inducida por el alcohol es generalizado y afecta a todo el país, con picos particularmente pronunciados durante la pandemia de COVID-19. En los primeros meses de la pandemia, las muertes inducidas por el alcohol entre los hombres indígenas de Asia y la India (AIAN) aumentaron hasta un 40% en un solo mes y se mantuvieron inusualmente altas durante casi cuatro años. Se observaron tendencias similares entre las mujeres indígenas de Asia y la India (AIAN) y las mujeres negras, cuyas tasas de mortalidad inducida por el alcohol aumentaron más del 30% en un mes".