El fuego arrasa 348.349 ha en España hasta el 14 de septiembre

El fuego ha quemado un total de 348.349,93 hectáreas (ha) hasta el 14 de septiembre, según el último avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La superficie de algunos grandes incendios producidos en Castilla y León no se encuentra incluida a fecha de publicación de este informe.

Para llegar a las casi 350.000 ha quemadas en todo el país hasta este punto del año, el Ministerio suma las 270.207,92 ha reportadas por las comunidades autónomas (CCAA) con las 78.142,01 ha estimadas a través de datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.

Al margen de que se confirmen las estimaciones de los datos de Copernicus, 2025 ya es el peor año de la década en lo que respecta a incendios: las hectáreas reportadas por las CCAA ya superan incluso el total de superficie impactada por los fuegos entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2022, cuando ardieron 260.601,23 ha.

De los 6.697 siniestros que han tenido lugar, 4.620 han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. De los 2.077 restantes, 61 han sido grandes incendios forestales (GIF), es decir, que han tenido un impacto sobre más de 500 ha. Esto supera por mucho a la media de los últimos diez años (20 hasta este momento del año) y también a los de 2022, cuando hasta el 14 de septiembre se registraron 56 GIF.

De las hectáreas afectadas, 152.077,58 ha han sido de matorral y monte abierto, 73.041,51 ha de superficie arbolada y 45.088,83 ha de pastos y dehesas.