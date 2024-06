'The Sun' revela cuál es la capital de las infidelidades en Europa: está en España

España es uno de los principales destinos turísticos de Europa. El turismo de sol y playa hace que miles de turistas visiten nuestro país cada año y, como consecuencia, dejen millones de euros en las arcas públicas. Prueba de ello es que España recibió en 2023 a más de 85 millones de turistas, tal y como señala el informe del Instituto Nacional de Estadística que, además, sitúa a España como el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El viajar por el mundo es bueno pero, a menudo, estos viajes tienen otras motivaciones más allá del turismo de sol y playa y, en algunas ocasiones, suponen hacer cosas que, quizá, en otra situación no se harían. Prueba de ello es el reportaje elaborado por el periódico británico 'The Sun' en el que señala cuál es 'la capital europea de la infidelidad'.

Tres ciudades y un mismo destino

El estudio, realizado por la web de contactos británica IllicitEncounters, se llevó a cabo a partir de una encuesta realizada a 2.000 personas en la que tuvieron que clasificar la probabilidad de cometer una infidelidad en varios destinos turísticos europeos.

Así, el destino que se hizo con el puesto de 'la capital europea de la infidelidad' fue la ciudad mallorquina de Magaluf, un destino muy frecuentado por los británicos para llevar a cabo el denominado "turismo de borrachera". No obstante, lo curioso es que el segundo puesto también lo ostenta otra ciudad española: Benidorm.

"Reunirse con otros grupos grandes durante las vacaciones donde fluye el alcohol es la combinación perfecta para coquetear, lo que fácilmentepuede conducir a la intimidad con un amante cualquiera", afirmaron los encuestados británicos. Mientras que la portavoz de IllicitEncounters, Jessica Leoni, afirmó al periódico británico que "Magaluf ha sido famosa por sus pausas llenas de alcohol durante décadas, y su popularidad entre las despedidas de soltero es otra razón por la que todavía se la considera la meca de los cuernos".

De esta manera, el podio lo completó la isla griega de Zante, por lo que parece que los principales destinos donde los europeos cometen infidelidades se encuentran en el Mediterráneo.