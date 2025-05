Todo el mundo tiene este ingrediente en casa: los fontaneros lo utilizan para limpiar fregaderos en 30 segundos

Quien se ducha, se baña, se lava o friega cosas lo sabe bien: el lavabo se ensucia o el desagüe se atasca con el tiempo. Es molesto, y deshacerse de las obstrucciones puede ser bastante difícil. Muchas personas consideran que la mezcla espumosa de bicarbonato y vinagre blanco es un truco ideal. Sin embargo, los fontaneros utilizan otro remedio casero muy distinto que puede dejar el desagüe limpio en solo 30 segundos.

¿Qué remedio casero limpia el desagüe en un abrir y cerrar de ojos?

El bicarbonato en sí es un verdadero producto milagroso en el hogar: limpia ollas, sartenes o incluso toda la ducha de manera efectiva. Además, desengrasa, neutraliza malos olores y desinfecta sin poner en riesgo la salud. Pero lo que muchos no saben es que el bicarbonato combinado con vinagre blanco no es tan efectivo contra obstrucciones como se cree. Aunque esta mezcla genera una espuma llamativa debido a una reacción química, no es lo suficientemente potente como para eliminar atascos persistentes.

Ben Gin, especialista en limpieza e inventor de soluciones ecológicas, quien comparte semanalmente sus consejos en Instagram, explica que existe un remedio casero igual de ecológico, más eficaz que el bicarbonato con vinagre y también económico.

¿Cómo limpiar mejor el desagüe?

Para limpiar el desagüe de manera rápida y sencilla, Ben Gin recomienda usar soda (carbonato de sodio). Este polvo aún está subestimado como limpiador en Alemania, pero gracias a sus propiedades alcalinas es mucho más eficaz que el bicarbonato con vinagre. Al entrar en contacto con agua caliente, provoca una reacción que disuelve grasa, restos de comida y depósitos orgánicos, que son los principales responsables de las obstrucciones.

Según informa LUDWIGSHAFEN24, para limpiar un desagüe atascado con soda solo se necesita un puñado de esta y agua caliente. En teoría, el atasco debería desaparecer en 30 segundos y el agua volvería a fluir sin problemas. El desagüe queda completamente limpio, sin malos olores ni químicos agresivos. Lo ideal es dejar que la soda actúe durante unos minutos después de aplicarla, para que pueda eliminar completamente cualquier suciedad acumulada.