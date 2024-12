Tomás Merina: «Queremos tener influencia para defender a médicos y pacientes»

Tomás Merina, licenciado en Medicina, Ciencias Políticas, Sociología e Historia del Arte y director del Hospital de La Fuensanta durante 30 años, encabezó «Icomem para todos» con el objetivo de convertir el Colegio en la voz que defienda la profesión y a los profesionales de todos los niveles. Ahora, como nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid, atiende a LA RAZÓN para explicar cuáles serán sus prioridades.

Acaba de recibir un respaldo mayoritario de los médicos madrileños para presidir el Colegio de Médicos durante los próximos cuatro años. ¿Qué siente? ¿Pensaba que iba a ganar con tanta ventaja sobre sus dos rivales?

Es un motivo de mucho orgullo y satisfacción. Ha sido un trabajo lento, de gran base social. Nos hemos recorrido Madrid para conocer a sus médicos de primaria, de hospitalaria, de urgencias (también las extrahospitalarias), de gestión, de investigación, de administraciones públicas…etc. Tenemos una visión integral, queremos un Colegio que sea la casa de todos. Hemos tenido un resultado que nos da legitimidad para luchar por la profesión, por un ejercicio cabal y con una retribución acorde a la complejidad y responsabilidad del médico.

¿Qué es lo primero que hará cuando tome posesión de su cargo?

Conocer la situación real de las cuentas del Colegio. Cuando tome posesión será en 2025 y habrá que conocer el cierre de 2024 para saber cuáles van a ser los recursos disponibles. Nuestra intención es reactivar todos los órganos de participación colegiales y recuperar presencia y capacidad de influencia en la sociedad para defender a médicos y pacientes.

¿Cuáles son las prioridades durante su mandato?

Las he reiterado durante la campaña, hay que recuperar el sentimiento de pertenencia, buscar las mejores condiciones para la praxis porque ello será beneficiosos para la ciudadanía. Buscaré sinergias con todas las instituciones que afectan al ejercicio de la profesión: el Colegio debe usar su voz para que la Administración, las sociedades científicas y los Sindicatos Profesionales se entiendan. Cada uno tiene su lugar, pero si remamos en la misma dirección, conseguiremos más.

¿Realizará una auditoría para evaluar los gastos realizados por la junta de Manuel Martínez-Sellés durante los últimos cuatro años?

Es un compromiso electoral.

¿Es cierto que la ministra García y su número 2, Padilla, hicieron campaña en favor de usted entre los médicos de izquierdas?

Si lo han hecho lo desconozco, habría que preguntarles a ellos.

Le han vinculado con el sindicato Amyts, muy crítico con la política sanitaria de Isabel Dïaz Ayuso. ¿Será especialmente beligerante con la Consejería de Sanidad?

En absoluto. La Consejería es una institución de gran relevancia para los médicos madrileños y es mi obligación mantener las más cordiales relaciones con ella. Seremos transmisores de ideas que puedan beneficiar a los médicos y a los ciudadanos. Toda sociedad mantiene un pacto social (implícito o explícito) con la profesión médica, el Colegio es la institución que debe vehicularlo.

¿Qué medidas va a tomar para apoyar a la atención primaria?

De entrada, dar un apoyo incondicional a sus profesionales, que hacen una labor excepcional en condiciones muy difíciles. No tenemos recetas mágica, pero podemos reactivar la mesa de Atención Primaria para escuchar las necesidades de los profesionales y elevarlas ante la Administración. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos desburocratizar las consultas o hacer más atractiva la especialidad para los jóvenes profesionales. ç

El colegio ha estado en la picota durante los últimos años por la presión que han ejercido algunas empresas sobre él. ¿Qué va a hacer para blindarlo y preservar su independencia?

Llegar a la presidencia sin hipotecas. No tengo firmado contrato con nadie. Mi vínculo es con el colectivo de médicos de Madrid.

¿Mantendrá el contrato vigente con la actual correduría?

Los contratos del Colegio tan sólo los conozco por los medios de comunicación. Será preciso conocer en su totalidad el contenido de los mismos. Pronunciarme sin haberlos visto es una temeridad.

¿Cree que tendría impacto el fin de Muface en la asistencia sanitaria de la comunidad de Madrid?

La población no varía, las instalaciones sanitarias tampoco. Se trataría de un reajuste en quien presta determinadas prestaciones. Lo que es imprescindible es no olvidarse del médico. Es el último eslabón y el que presta el servicio. Si no hubiera continuidad exigiríamos un plan de contingencia para los profesionales afectados.

¿Tiene previsto realizar alguna acción para mejorar la situación de los médicos que trabajan en la privada?

Por supuesto. Tenemos en la junta a varios compañeros que tienen grandes ideas que iremos desarrollando, Guillermo Schoendorf, Enrique Normand y Pedro Arriola.