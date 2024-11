Las últimas alertas alimentarias activadas en España: ordenan la retirada urgente de galletas, pasta y patatas fritas

La ley obliga a que en las etiquetas de los productos que se encuentran en los supermercados se destaquen los alérgenos, de forma que sean fácilmente identificables para los consumidores. Sin embargo, en ocasiones esto no se cumple, o se producen contaminaciones, errores en la manipulación o envasado que hacen que en un determinado producto haya un alérgeno sin declarar. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) avisa puntualmente de las alertas. En esos casos, el producto afectado se retira del mercado para proceder a subsanar el problema.

Algunas de estas sustancias o productos tienen efectos alergénicos o de intolerancia demostrados, que en ciertos casos pueden suponer un riesgo grave para la salud de las personas que sean sensibles o alérgicos a esos ingredientes. Los posibles síntomas de una alergia alimentaria pueden ser muy variados: desde urticaria o hinchazón de los labios, a estornudos, picor nasal, dificultad respiratoria o vómitos, diarrea y náuseas. En casos extremos puede llegar a ser mortal.

Por tanto, es importante que facilitar información rápida y puntual sobre la presencia de alérgenos en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos. Durante los últimos días la AESAN ha emitido tres alertas alimentarias sobre la presencia de distintos alérgenos sin declarar en varios productos a la venta en nuestro país.

La AESAN retira estos 3 productos del súper

En primer lugar, la AESAN ha ordenado la retirada del producto "Snack de patata Sour Cream and Onion" de la marca Sun Snacks tras detectar gluten no declarado en el etiquetado. Este error supone un riesgo para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten.

El producto fue distribuido inicialmente en la Comunidad de Madrid, pero no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas. Por este motivo, la AESAN ha solicitado a las autoridades competentes que supervisen la retirada del snack de todos los puntos de venta.

La AESAN recomienda a las personas con intolerancia al gluten no consumir este producto si se encuentra en sus hogares. Pide verificar el número de lote y la fecha de consumo preferente para confirmar si está afectado. Para quienes no tengan problemas relacionados con el gluten, el consumo del snack no representa ningún riesgo para la salud.

Nombre del producto: Snack de patata. Sour Cream and Onion

Nombre de marca: Sun snacks

Aspecto del producto y tipo de envase: Empaquetado en envase cilíndrico

Número de lote: L0010083506

Fecha de consumo preferente: 08/05/2025

Peso de unidad: 175 g

Temperatura: Ambiente

Las otras dos alertas alimentarias emitidas han sido por presencia de mostaza no declarada en el etiquetado. La primera de ella informa de la retirada inmediata de las galletas "Delizias" con cúrcuma y chía, de la marca Bio Darma. Según la AESAN, este producto supone un riesgo para la salud de personas alérgicas a esta sustancia.

Estas galletas fueron distribuidas inicialmente en las Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Sin embargo, no se descarta su redistribución a otras comunidades autónomas, por lo que se insta a la población a revisar si posee este producto en sus hogares. La agencia indica que, aunque estas galletas no suponen un riesgo para la población en general, aquellas personas alérgicas a la mostaza deben abstenerse de consumirlas. Incluso una mínima exposición podría provocar reacciones alérgicas severas.

Nombre del producto: GALLETAS “DELIZIAS” CON CÚRCUMA Y CHÍA

Marca comercial: BIO DARMA

Aspecto del producto: estuche de cartón

Número de lote: D6650424

Fecha de consumo preferente: 05/04/2025

Peso de unidad: 125 g

Temperatura: ambiente

La última alerta afecta los Macarrones Integrales Ecológicos de la marca CONSUM ECO, cuyo etiquetado no indica que contiene mostaza. Este producto se ha distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla La -Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Nombre del producto: MACARRONES INTEGRALES ECOLÓGICOS

Marca: CONSUM ECO

Aspecto del producto: envasado

Número de lote: 91792

Peso de unidad: 500 g

Temperatura: ambiente

La AESAN recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de mostaza que tengan en su domicilio esta pasta que se abstengan de consumirla.