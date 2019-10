Un chicle para saber los días fértiles

Los datos son apabullantes: según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 10% de las mujeres sufren de infertilidad o subfertilidad, definidas como haber tratado de concebir sin éxito durante cinco años o más. 13 estudiantes de la Universidad de Copenhague han querido crear un proyecto para ayudar a las mujeres a mejorar las probabilidades de quedarse embarazadas: sustituir orinar en bastones para conocer el periodo fértil por un simple chicle.

Según el proyecto “Ovulaid”, “el ejemplo de libro de texto de un ciclo menstrual se presenta comúnmente con una duración de 28 días. Sin embargo, la investigación sugiere que la prevalencia de mujeres que experimentan ciclos menstruales irregulares es del 80% , lo que hace que sea muy difícil para la mayoría de las mujeres determinar cuándo están en su ventana fértil, y así poder concebir”. El estrógeno y la hormona luteinizante (LH) son las encargadas de indicar la ovulación con sus picos, pero las pruebas existentes en el mercado no son prácticas, al ser de orina o de sangre y no son precisas, ya que a menudo miden solo la LH, dando una respuesta binaria: sí o no. La solución sería “repensar el seguimiento de la fertilidad”, según este avance, que pretende “proporcionar a las mujeres que sufren de infertilidad una mejor solución para controlar su fertilidad” a través de Ovulaid, que es en esencia una “prueba de ovulación basada en hormonas en un chicle”.