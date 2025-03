Uno de cada 6 hombres rechaza el cribado de cáncer de próstata, lo que aumenta un 45% su riesgo de muerte

Desde que la Comisión Europea actualizó el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer (de febrero de 2021) con la aprobación de la Recomendación sobre el cribado del cáncer de próstata (en diciembre de 2022), se está valorando cuál es la mejor estrategia para la detección de este tumor, que es el más común en hombres en 112 países y el segundo con mayor mortalidad en la población masculina. Además, y según varios estudios, se estima que la incidencia de la mortalidad aumente un 136% en 2050.

La comunidad científica y los especialistas están analizando cual sería la prueba de primera línea para los cribados a escala nacional, si la resonancia magnética o la PSA, que mide los niveles de antígeno prostático específico en sangre. Actualmente, se están llevando a cabo cinco pruebas piloto, en el marco del proyecto Praise-U liderado por la Asociación Europea de Urología (EAU, por sus siglas en inglés) financiados por fondos europeos, para estudiar los pros y contras de la implementación de un plan de cribado de cáncer de próstata en los próximos cinco años.

Ahora, el estudio más grande realizado en Europa, un análisis de datos de siete países con 72,460 hombres invitados a las pruebas de detección, denominado 'Estudio aleatorizado europeo de detección del cáncer de próstata (ERSPC), ha demostrado que existe un grupo de alto riesgo de mortalidad para el que se requiere el diseño de estrategias específicas.

Se trata de los varones que evitan sistemáticamente las citas de cribado (no asisten y faltan a todas), aproximadamente 1 de cada 6, los cuales enfrentan un riesgo desproporcionadamente mayor (45%) de morir a causa de la enfermedad. Al comparar los resultados con el grupo de control (hombres que nunca fueron invitados a las pruebas de detección), los hombres que asistieron a las citas de detección tuvieron un riesgo 23% menor de morir de cáncer de próstata, mientras que los que no asistieron enfrentaron un riesgo 39% mayor de morir por la enfermedad.

Por otro lado, la estandarización de los cribados puede prevenir los costosos tratamientos asociados con el cáncer de próstata avanzado. Los datos de seguimiento a largo plazo (20 años) de este estudio han determinado que los programas de detección del PSA pueden reducir en un 20 % el riesgo de morir por este tumor.

El análisis que ha llevado a estas conclusiones, que aún no está revisado por pares, fue dirigido por investigadores del Departamento de Urología del Instituto Oncológico Erasmus MC del Centro Médico Universitario de Róterdam (Países Bajos) y ha sido presentado durante el reciente Congreso de la EAU en Madrid.

Los investigadores explicaron que es posible que los hombres que optaron por no asistir a una cita de detección eviten la atención médica, lo que significa que son menos propensos a adoptar hábitos saludables y a recibir atención preventiva en general, Este comportamiento es el opuesto al de las personas que quizás se preocupan más por su salud y son más propensas a asistir a una cita de detección.

"Nuestro estudio identifica que los hombres que fueron invitados a una prueba de detección, pero no acudieron a sus citas, tienen un riesgo significativamente mayor de morir de cáncer de próstata en comparación con los hombres a quienes no se les ofreció la prueba o aceptaron la invitación. Necesitamos comprender mejor quiénes son estos hombres, por qué deciden no asistir a las citas y cómo motivarlos. Esto nos ayudará a diseñar programas de detección de cáncer de próstata basados en la población que fomenten tasas más altas de participación informada. Abordar las tasas de asistencia de esta manera podría ser un factor clave para el éxito a largo plazo de un programa nacional de detección de cáncer de próstata", detallaron los autores del estudio, según recoge Ep.

En el contexto del citado programa PRAISE-U, esta última investigación destaca la crucial cuestión de la asistencia para el éxito de los programas nacionales de cribado del cáncer de próstata, así como la necesidad de mejorar la concienciación y abordar las desigualdades en el acceso al cribado para este grupo de hombres de mayor riesgo.

El nuevo análisis también sugiere que el beneficio general de la detección del cáncer de próstata es mayor de lo que se creía anteriormente, destaca Tobias Nordström, urólogo clínico del Instituto Karolinska en Suecia y miembro de la Oficina del Congreso Científico de la EAU.

"Para los países de Europa que planean introducir un programa nacional de detección de próstata, este análisis centrado en la asistencia muestra que los hombres que participan en las pruebas de detección tienen un beneficio a largo plazo mucho mejor que el que hemos visto en estudios anteriores", finaliza.