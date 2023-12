El valiente mensaje de Luis, un niño con discapacidad al que no invitan a los cumpleaños: "¡Quiero jugar con amigos y divertirme!"

En las redes sociales, la historia de Luis, un niño de 11 años procedente de Tarragona, con trastornos del espectro autista (TEA) y afectado por el raro Síndrome de Gould, ha conmovido a usuarios de todo el mundo al compartir un mensaje directo y contundente sobre la exclusión que sufre al no ser invitado a cumpleaños y actividades recreativas.

Luis, a través de la cuenta de Instagram gestionada por su madre Denisse Leal (@luis_michicovaliente), se expresó de manera firme: "Hola, familia. Tener una enfermedad o una discapacidad no significa que yo no pueda jugar. Quiero jugar con amigos, quiero divertirme, quiero ir a su cumpleaños. Estoy harto de que no me inviten a su cumpleaños o invitarme a jugar por ahí. Tengo el mismo derecho".

La madre de Luis, Denisse Leal, también hizo hincapié en la situación que enfrentan muchos niños y niñas con discapacidad, afirmando que aproximadamente el 90% de ellos experimenta exclusiones similares: "No podemos permitir que nuestros hijos/as sean excluidos de esa manera y creo que como padres/madres está en nuestras manos cambiarlo".

La historia de Luis es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la inclusión y la empatía en la sociedad. El vídeo titulado 'Lo que piensa un niño con discapacidad de la exclusión que sufre en las invitaciones de cumpleaños' se ha vuelto viral, destacando la honestidad y la valentía del pequeño. Su madre compartió más detalles sobre la experiencia de Luís, revelando que no solo no le invitan a eventos, sino que en los últimos años, tan solo dos personas asistieron a sus propias fiestas de cumpleaños. Incluso cuando Luis invitaba a toda su clase, la asistencia era mínima.

La historia de Luis comenzó con complicaciones desde su nacimiento, donde un infarto cerebral pasó desapercibido por los médicos. Meses después, debido a episodios de epilepsia, se diagnosticó que sufría de porencefalia, una lesión cerebral, y otras complicaciones neurológicas.

El Síndrome de Gould, una enfermedad genética multisistémica poco común, afectó a Luis provocándole discapacidad intelectual, retraso madurativo, crisis de epilepsia, migraña hemipléjica con aura, problemas motrices y del habla. La Gould Syndrome Foundation destaca que las mutaciones genéticas en COL4A1 o COL4A2, afectan a múltiples órganos debido a la ubicuidad de estas proteínas, aunque el espectro completo de la enfermedad aún no ha sido completamente caracterizado.