Los veterinarios advierten al Gobierno: será responsable de una huelga "inédita" si mantiene el real decreto

Los veterinarios han lanzado una advertencia clara al Gobierno: podría ser "responsable de algo inédito: una huelga" de estos profesionales en toda España, incluyendo a los clínicos, de salud pública, producción, investigación, docencia, industria... si mantiene en sus términos el Real Decreto 666/2023, una norma, que según denuncian, limita el ejercicio de su profesión y entorpece la atención a sus pacientes.

Esta norma establece la obligación de registrar electrónicamente todas las prescripciones de los medicamentos a través de la plataforma Presvet (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) para mejorar así su trazabilidad y combatir la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, su aplicación ha generado el levantamiento de una profesión que se siente vapuleada por las autoridades y que reivindica que se les trate como lo que son: profesionales veterinarios con conocimientos suficientes a la hora de administrar un tratamiento.

"Una cosa debe quedar clara: si no hay derogación o una modificación real, no sirve de nada. Desde VetWarriors, junto con el Comité de Crisis Veterinario, lo llevamos diciendo desde hace meses: no queremos más notas aclaratorias sin validez jurídica. No queremos más parches. Queremos soluciones reales. Queremos respeto. Queremos ser escuchados", alertaron.

"Si el Gobierno continúa enrocado en el inmovilismo, será responsable de algo inédito: una huelga de veterinarios en España. Y si llega ese momento, vamos a necesitar a todos los veterinarios, de todos los sectores: clínicos, de salud pública, producción, investigación, docencia, industria…", apuntaron. Aseguraron que están "preparados" para ese momento porque "si hay que defender nuestra profesión, lo haremos. Unidos. Y con toda la fuerza que haga falta". "Nos han ignorado demasiado tiempo. Hemos dicho basta. Y no vamos a parar".