Las víctimas del accidente del Alvia culpan al ex alto cargo de Adif y al maquinista

Las acusaciones populares en el juicio por el accidente del tren Alvia, que provocó 80 muertos y 145 heridos al descarrilar en una curva en el barrio de Angrois de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, han señalado este miércoles al ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista, Francisco José Garzón, como responsables de la tragedia en su exposición de los informes en la fase final del juicio. La asociación de perjudicadosApafas y la plataforma de víctimas han mantenido su acusación contra el ex alto cargo de Adif y al conductor del tren de 80 homicidios y 144 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave. Los abogados de las víctimas solicitan 4 años de cárcel para ambos. También aumentaron el lunes la petición de inhabilitación contra el ex alto cargo de Adif a seis años.

El abogado de Apafas, Javier González, ha tachado de "incomprensible" la decisión de la Fiscalía de retirar los cargos contra Cortabitarte después de que el martes suspendiese su acusación a Cortabitarte en la que también solicitaba 4 años de prisión para el ex jefe de seguridad de Adif. González ha cargado duramente contra el fiscal, Mario Piñeiro, por asumir el criterio de la Abogacía del Estado a su juicio para no perjudicar los intereses del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: «Somos conscientes de la relevancia y las consecuencias que lleva una declaración de una responsabilidad en este accidente para Adif, pero tan solo entendemos esa decisión difícil dentro del ámbito de la jerarquización que ampara a la carrera fiscal».

El letrado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, se ha mostrado contundente al exponer la responsabilidad en el trágico accidente de Cortabitarte al considerar que "estaba en sobreaviso".

A juicio de Ferrezuelo, Cortabitarte actuó "como un burócrata" al recibir el dossier de seguridad que elaboró la Unión Temporal de Empresas (UTE) que "le avisaba" del riesgo de exceso de velocidad en la curva del siniestro en caso de fallo humano, al no disponer del sistema ERTMS de frenado automático que fue retirado de la línea por un cambio del proyecto. Ferrezuelo remarcó que Cortabitarte «no hizo absolutamente nada» al recibir el dossier y después firmó el certificado de seguridad para poner en funcionamiento la línea.

Ferrezuelo ha citado la normativa de 2004 de seguridad ferroviaria y el decreto de 2007 para contraponer los argumentos del fiscal que se basó para retirar la acusación contra Cortabitarte en un reglamento comunitario de 2009 y al "galimatías jurídico", ha expuesto Ferrezuelo, para retirarle la petición de 4 años de prisión al ex jefe de seguridad de Adif. En un sorpresivo cambio de criterio, el fiscal Piñeiro consideró el lunes que el ex alto cargo de Adif "no defraudó la norma" de seguridad.

Pese a sus duras críticas, Ferrezuelo ha quitado hierro a la decisión del fiscal al entenderla por su vinculación con la Abogacía del Estado ya que "perro no come perro" y "no es determinante". El abogado ha recordado que, instantes después del accidente, el maquinista, único acusado por la Fiscalía, comunicó al puesto de mando de Atocha que "se lo dije a uno de seguridad hace tiempo": "Yo creo que esto es un fallo de seguridad". En una nueva sesión de la fase final del juicio que comenzó hace 8 meses, Ferrezuelo ha criticado duramente "la imprudencia" de Garzón al mantener una llamada con el interventor que hizo que se despistase y no frenase en la curva de Angrois.