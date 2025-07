Se viraliza el vídeo de la "multa perfecta": un conductor usa el arcén para saltarse un atasco en la A-6 y se topa de frente con la Guardia Civil

La última publicación de la página, que supera las 13.000 reproducciones en Instagram, muestra una grave imprudencia en la autovía A-6 a su paso por Bercero (Valladolid). Las imágenes, grabadas desde otro vehículo, evidencian cómo el riesgo vial sigue siendo el pan de cada día en muchas carreteras españolas.

La Pillada en directo

En plena retención, con todos los carriles colapsados, un conductor decidió usar el arcén como atajo ilegal para adelantar a decenas de vehículos. Sin embargo, su maniobra imprudente no pasó desapercibida: una patrulla de la Guardia Civil apareció de frente en el mismo arcén. Los agentes interceptaron al infractor de forma inmediata, aplicando el protocolo sancionador por una infracción que conlleva 500€ de multa y 6 puntos menos en el carnet.

El vídeo captura el instante exacto del encuentro, mostrando cómo el coche frena abruptamente ante la autoridad. Los seguidores de la página celebraron la intervención con comentarios como "Karma instantáneo, cómo me gustan estos vídeos" o "¡Qué placer de justicia!". La grabación refuerza la labor disuasoria de cuentas como "Dashcams España".

Mientras el conductor enfrenta sanciones administrativas, el vídeo sigue circulando como advertencia colectiva. Las reacciones en redes subrayan un cambio social: cuando antes las imprudencias quedaban en el anonimato, hoy la ciudadanía las expone y condena masivamente. La Guardia Civil, por su parte, aprovecha para recordar que vigilan "especialmente" el uso ilegal de arcenes en horas punta.

Este episodio confirma que las imprudencias no solo tienen coste legal, sino también reputacional. Como resume un usuario: "Si la multa no duele, que duela el bochorno".