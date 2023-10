Me parece una gran suerte el poder expresarse públicamente a través de foros, periódicos, libros o cualquier otra disciplina artística… Me parece una gran suerte y una gran responsabilidad. Ya hace mucho que a los medios de comunicación y a la prensa se la llama el «cuarto poder», expresión que refiere a un sector dotado de gran poder e influencia en los asuntos políticos y sociales. Pero no hay poder bueno, salvo el poderío personal, quienes tienen poder gubernativo tienden a abusar de él. Por eso nosotros, los con voz, deberíamos ser contrapoder, gente que con nuestro trabajo y discurso lucha por una sociedad transformadora, humanista, activa por los derechos humanos al servicio de los vulnerables y denunciadora del mal hacer del poder de los Estados y los mercados. Pero para eso hay que mantener un equilibrio grande entre lo que nos pellizca el alma y lo que escribimos. Es una cadena, como la de la violencia que genera violencia. El que se expresa renegado o con odio, genera odio. Ya más de un amigo me ha dicho que se ha desconectado de los medios. Y dicen los expertos que es un tercio de la población quienes han abandonado el consumo de noticias. Noticias y comentaristas que generan enfrentamientos brutales y una grave división social. Hoy yo misma, cuando leía las noticias para elegir tema para este artículo, he sentido una especie de repulsión. Todo era guerra, violaciones, asesinatos, horrores de todo tipo. ¿Y cómo puedo escribir sobre esto con esperanza? ¿De dónde saco la idea positiva que quiero acabar dando? Nunca hablo de la politiquilla de los políticos profesionales porque sé que emponzoña. Yo quiero mirar con ojos de niña al mundo y ver qué podríamos hacer para salir de esta ciénaga donde la pobre gente de la calle se enferma. A veces, me contagio, lo sé, y escribo sin esperanza. Ustedes me perdonen.