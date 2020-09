Pastor evangélico agrede a su mujer durante una transmisión en directo

Edson Araujo, un pastor evangélico de la iglesia Dios es Amor en la ciudad de San Pablo en Brasil, golpeó a su esposa durante una transmisión en vivo para sus fieles. El hecho salió al aire sin que al agresor se diera cuenta y mientras la mujer le ayudaba a cuadrar la cámara para la transmisión.

“Qué mierda. Haz las cosas bien, idiota”, gritó el hombre. Acto seguido, se puso de pie y lanzó un fuerte golpe que movió hasta la cámara.

Tras su acto violento, se sentó, ‘guardando la compostura’, y empezó su sermón del día."Acepta la paz del Señor", dijo, como si nada, ante los miles que habían visto y escuchado su agresión.

El video fue compartido en redes sociales y se viralizó tanto en San Pablo, como en el mundo entero. Un día después, el hombre subió un clip, acompañado de su pareja, en el que pide disculpas por lo sucedido.

“Tenía problemas con el equipo con el que hacemos la transmisión y actué de forma equivocada. No puedo tener esa conducta ni hablar así, no corresponde a mi forma de ser. Junto a mi esposa he vivido cuatro años y nunca hemos tenido problemas”, dijo. “Quiero pedirle perdón a Dios, a mi esposa y quienes han confiado en mi trabajo”, añadió.

Brasil es uno de los países con peores tasas de violencia contra la mujer, y han aumentado las denuncias de violencia de género con la pandemia que vive el mundo.