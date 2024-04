Un coche cae al mar desde el ferry La Gomera-Tenerife y se hunde ante los pasajeros

Un inusual percance ha tenido lugar este fin de semana en la travesía de un ferry de la reconocida naviera Fred Olsen, que cubría la ruta entre La Gomera y Tenerife el pasado sábado. Momentos después de su partida desde el muelle de San Sebastián de La Gomera, un automóvil que reposaba en la bodega del barco se precipitó al mar, hundiéndose en él sin alcanzar su destino previsto en el puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife.

La escena sorprendía a los pasajeros a bordo, que no pudieron evitar capturar el momento con sus dispositivos móviles. "¿Y ahora qué van a hacer?", expresó una pasajera en un vídeo que circula en redes sociales. "¿Y no van a parar el barco ni nada? Me da algo", añade. En otros vídeos son los propios pasajeros quienes informan sobre la situación.

El incidente se produjo apenas minutos después de la salida del ferry desde La Gomera hacia su destino en Tenerife. Su propietario identificó su coche y dio el aviso a la tripulación.

Las razones que llevaron al vehículo a deslizarse hacia las aguas atlánticas aún permanecen desconocidas. Según lo informado por el periódico local Diario de Avisos este suceso resulta totalmente inusual, ya que el automóvil debía estar debidamente asegurado e inmovilizado según los procedimientos estándar de la naviera.

Se requiere que los automóviles, camiones y furgonetas estén estacionados con la marcha puesta, el freno de mano activado y el volante girado hacia la derecha. Además, el personal a bordo se encarga de colocar cuñas debajo de las ruedas para evitar cualquier movimiento indeseado durante el viaje.