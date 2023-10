Extremeña en Inglaterra denuncia discriminación a los españoles: "Son racistas y te hacen sentir incómoda"

Sara E. Menchero, una extremeña residente en Inglaterra, ha utilizado su plataforma de TikTok para poner de manifiesto las dificultades que ha experimentado en su vida en el extranjero. La joven ha compartido sus experiencias en un país donde los españoles, a menudo, se enfrentan a desafíos culturales y lingüísticos. Menchero ha destacado el trato discriminatorio que algunos españoles han experimentado en Inglaterra, señalando la diferencia en cómo se acoge a los extranjeros en ambos países.

La tiktoker expresó su frustración al señalar que, en su experiencia, los residentes locales no siempre muestran la misma amabilidad y comprensión hacia los extranjeros que llegan a Inglaterra. En particular, mencionó casos de racismo y la falta de apoyo hacia aquellos que no hablan inglés como lengua materna. Según ella, en ocasiones, los españoles son sometidos a situaciones incómodas y hostiles debido a su dominio limitado del inglés.

Menchero también comparó el comportamiento de los ingleses con el trato que los españoles dan a los visitantes extranjeros en España. En su relato, señaló que, a diferencia de lo que ha experimentado en Inglaterra, en España los locales suelen intentar comprender y ayudar a quienes no hablan español, en lugar de incomodarlos. La joven compartió un ejemplo concreto sobre su intento de comprar un billete de Euromillones en el que el vendedor se resistió a servirla hasta que pronunció la palabra en inglés de manera correcta.