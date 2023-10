Joven en Castellón defiende a su amiga y sufre una brutal agresión en la calle

Alba Álvarez García, de 25 años, se está recuperando tanto física como emocionalmente después de haber sido víctima de una violenta paliza en Castellón. La joven ha decidido hacer pública la brutal agresión que sufrió después de una noche de fiesta en una discoteca de la ciudad. La agresión tuvo lugar en plena madrugada cuando Alba y sus tres amigas esperaban el primer autobús para regresar a su pueblo de Borriol.

Un joven se acercó al grupo y, tras una conversación inicial, comenzó a hacer comentarios ofensivos sobre la vestimenta de una de las amigas de Alba. Ante esta actitud, las chicas le pidieron que las dejara en paz. La reacción del agresor fue de enfado, lo que desencadenó una violenta agresión, primero escupió y luego golpeó a Alba, quien se adelantó para defender a su amiga. La víctima relata: "Mientras me pegaba y me insultaba, yo cerré los ojos y cubrí mi cabeza para evitar quedar inconsciente".

Alba fue trasladada en ambulancia al Hospital General de Castellón, donde recibió atención médica. La joven experimentó pánico y ansiedad a raíz del incidente. A pesar de la intervención policial y la identificación del agresor, este no fue detenido ya que "no estaba armado", el caso no se considera de violencia de género y la agresión se catalogó como leve, según la denuncia de Alba.