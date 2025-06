La batería de tu iPhone durará más gracias a este ajuste de iOS 26

Llevo una semana probando la primera beta de iOS 26, y eso me ha permitido descubrir cuáles son las novedades que más me gustan y cuáles no tanto. Una de las que más me ha llamado la atención es el nuevo modo de ahorro adaptativo de batería, potenciado con aprendizaje automático, que permite ahorrar batería sin afectar al rendimiento del iPhone.

Puede que no te suene esta función, ya que no fue mencionada durante la keynote por Apple. Es una de esas novedades que Apple no anuncia, pero que se descubren al trastear con las betas. En este caso, se encuentra en Ajustes > Batería, bajo el nombre de Adaptive Power, y es una opción que debes activar manualmente.

¿Qué es Adaptive Power?

El nuevo Adaptive Power es un sistema inteligente de gestión energética que podríamos describir como un “modo de bajo consumo inteligente”, porque cuando está activado… no se nota. Y eso es justamente lo interesante: que el iPhone ahorre batería sin que tú lo percibas en el uso diario. Apple lo describe así:

“Cuando el uso de batería es mayor de lo habitual, el iPhone puede hacer pequeños ajustes de rendimiento para extender la duración de la batería, incluyendo reducir ligeramente el brillo de la pantalla o permitir que algunas actividades tarden un poco más. El modo de bajo consumo podría activarse al 20 %.”

Este modo es completamente opcional. Viene desactivado por defecto y puedes activarlo desde Ajustes > Batería > Modo de bajo consumo. Dentro de ese apartado encontrarás la opción Adaptive Power, que actúa de forma independiente. Eso sí, al tratarse de una primera beta, su comportamiento puede no ser del todo constante.

Mi experiencia con Adaptive Power

Mi experiencia con Adaptive Power todavía no es concluyente, ya que solo llevo una semana con él activado. No puedo asegurar con certeza cuánto mejora la autonomía. Además, esta beta consume más batería de lo habitual, lo que hace difícil sacar conclusiones firmes. Para que te hagas una idea: empecé cargando el iPhone tres veces al día, y ahora solo lo hago una vez.

Lo que sí puedo confirmar es que no he notado ninguna bajada de rendimiento. A diferencia del modo de bajo consumo tradicional, Adaptive Power no ralentiza el sistema de forma agresiva. De hecho, según Geekbench 6, el rendimiento apenas varía. Otro detalle: esta función solo está disponible en los iPhone 15 Pro y modelos posteriores, lo que podría indicar que Adaptive Power esté relacionado con Apple Intelligence, aunque esto no ha sido confirmado.