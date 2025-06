Antonio Resines, atrapado en una histórica nevada al estilo Filomena: así es 'Mikaela', el thriller español de la semana en Netflix

¿Recuerdas lo que sucedió en enero de 2021 en España? Justo cuando parecía que empezábamos a dejar atrás lo peor del COVID, llegó 'Filomena' dispuesta a paralizar el país con una nevada histórica. Después de pasar por las salas de cine, Netflix nos trae el thriller de acción de Daniel Calparsoro que toma esa borrasca como telón de fondo para un atraco, protagonizado por uno de los grandes del cine español: Antonio Resines.

Pero no es lo único que estrena la plataforma en esta primera semana de junio. Entre otras muchas cosas, podrás disfrutar de nuevas entregas de series tan populares como Ginny y Georgia o La primera vez, la serie colombiana que además se despide para siempre de sus seguidores. Y si te apetece un buen drama, no te pierdas a Taraji P. Henson (El color púrpura) volviendo a demostrar su talento en Harta, una cruda película sobre una madre soltera al borde del abismo.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 2 al 8 de junio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 12 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Netflix:

Sara, la mujer en las sombras - martes 3 de junio

- martes 3 de junio Shaquille O'Neal: La jugada maestra de Reebok - miércoles 4 de junio

- miércoles 4 de junio La primera vez (Temporada 3) - miércoles 4 de junio

- miércoles 4 de junio El ADN del delito (Temporada 2) - miércoles 4 de junio

- miércoles 4 de junio Ginny y Georgia (Temporada 3) - jueves 5 de junio

- jueves 5 de junio Sobre ruedas (Temporada 2) - jueves 5 de junio

- jueves 5 de junio Barracuda Queens (Temporada 2) - jueves 5 de junio

- jueves 5 de junio Mikaela - viernes 6 de junio

- viernes 6 de junio Los supervivientes - viernes 6 de junio

- viernes 6 de junio K.O. - viernes 6 de junio

- viernes 6 de junio Sin piedad para nadie - viernes 6 de junio

- viernes 6 de junio Harta - viernes 6 de junio

La primera vez (Temporada 3)

En la Bogotá de los años 70, la llegada de Eva Samper (Francisca Estévez), la primera y única estudiante mujer en un colegio masculino tradicional como el José Maria Root, lo cambia todo. Ella es libre, segura y no encaja en los moldes de la época. Su presencia no solo desafía las normas del instituto, sino también la rutina de Camilo Granados (Emmanuel Restrepo), un joven tímido y reflexivo que no tarda en enamorarse de ella. A través de su historia, la serie retrata con frescura y sensibilidad lo complejo que puede ser crecer, enamorarse por primera vez y cuestionar lo establecido en una sociedad conservadora.

En la tercera y última temporada, La primera vez acompaña a Eva, Camilo, Luisa y el resto del grupo en su último año de bachillerato, una etapa cargada de decisiones que marcarán su futuro. Con una Colombia al borde del cambio social y un colegio sumido en el caos por la mala gestión de su director, los protagonistas se enfrentan a los exámenes del ICFES, el servicio militar, la universidad, el miedo a la adultez y la incertidumbre sobre qué camino seguir. Un viaje a las "últimas veces" de la adolescencia, mientras el amor, la amistad y los ideales se ponen en constante prueba.

Esta temporada consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Está disponible en Netflix desde hoy mismo, miércoles 4 de junio.

Ginny y Georgia (Temporada 3)

Ginny y Georgia cuenta la historia de una madre y una hija que no podrían ser más diferentes, pero aun así tampoco pueden estar unidas. Georgia Miller es una madre joven, impulsiva y carismática que ha pasado por todo tipo de cosas en la vida; mientras que Ginny, su hija, es una adolescente más madura de lo que le corresponde a su edad, la cual intenta encontrar su sitio en el mundo. Después de años de mudanzas y secretos, ambas llegan a Wellsbury, en Nueva Inglaterra, un pueblo aparentemente perfecto donde esperan empezar de cero. Pero dejar atrás el pasado no es tan fácil, especialmente si tienes secretos y una historia turbulenta, y pronto descubrirán que los fantasmas de otras vidas no tardan en alcanzarlas.

Tras el arresto de Georgia por asesinato el propio día de su boda, los Miller vuelven a estar en el centro de una tormenta mediática y judicial. Con sus secretos más oscuros saliendo a la luz, la tercera temporada arranca con la familia intentando recomponerse, pero este impactante suceso pone a prueba el vínculo entre madre e hija como nunca antes: mientras Georgia se prepara para un juicio que podría cambiar sus vidas para siempre, Ginny debe decidir si está dispuesta a permanecer al lado de su madre, en medio del caos y las revelaciones del pasado, o por fin emprenderá su propio camino.

Esta temporada consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir de mañana, jueves 5 de junio.

Mikaela

La noche de Reyes, una tormenta de nieve sin precedentes paraliza España y provoca un monumental atasco en las carreteras. En ese escenario de caos absoluto, unos cuantos atracadores deciden aprovechar la situación para asaltar un furgón blindado. Muy cerca del lugar, atrapado también por la nevada, se encuentra un policía veterano al borde de la jubilación, Leo Font (Antonio Resines). Sin margen para pedir refuerzos ni tiempo para dudar, se ve obligado a actuar, pero no lo hará solo: contará con la inesperada ayuda de una joven Guardia Civil recién salida de la academia, Mikaela (Natalia Azahara), tan entusiasta como inexperta. En una persecución a contrarreloj, tratarán de frustrar la huida de los criminales en medio de la tempestad, enfrentándose al peligro de los ladrones y a las difíciles condiciones del entorno.

La película tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 6 de junio.

Harta

Esta es la historia de Janiyah Wiltkinson (Taraji P. Henson), una madre soltera y trabajadora que intenta salir adelante como puede mientras cuida de su hija enferma. Sin embargo, su situación se complica en cuestión de horas: en un solo día, su mundo se tambalea y se ve arrastrada por una cadena de desgracias que parecen no tener fin. Janiyah no solo se enfrenta a la indiferencia del sistema, sino también al juicio de una sociedad que no conoce su historia, llevándola a una situación límite que cambiará su vida para siempre.

La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 6 de junio.