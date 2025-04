Apple celebra una década del primer Apple Watch, el reloj inteligente que lo cambió todo

Apple hizo una de las presentaciones más importantes hace algo más de diez años, cuando Tim Cook presentó al mundo uno de los nuevos productos del ecosistema de Apple, el Apple Watch.

Tras el éxito del iPhone o el iPad, el Apple de Tim Cook necesitaba un nuevo producto, una nueva categoría, para aumentar lo que hoy llamamos el ecosistema de Apple. Y lo consiguió. El primer Apple Watch anunciado en septiembre de 2014 se puso a la venta un 24 de abril de 2015 no como un accesorio de salud, sino como un accesorio de moda.

A ese Apple Watch ahora lo conocemos como Series 0, un reloj cuadrado con algunas funciones que lo hacían muy interesante, como la recepción de notificaciones del iPhone, instalación de aplicaciones y un sistema completo de seguimiento de la salud, liderado por un sistema para mantenerte activo, los anillos de movimiento.

A nivel de rendimiento, el primer Apple Watch era lento, tenía una buena pantalla, pero estaba lejos de lo que mucha gente esperaba, esa especie de intersección entre el iPhone y un reloj de pulsera. Pero esos anillos de colores se convirtieron no solo en una forma de representar gráficamente tu movimiento del día mostrado en cantidad de calorías activas quemadas, los minutos de actividad y las horas de pie. Cerrar los anillos del Apple Watch se convirtió en una obsesión. Casi en un culto.

Gamificación del fitness, un cuchillo de doble filo

Esfera especial por el décimo aniversario del Apple Watch Apple

Apple se dio cuenta para su segunda y tercera generación, de 2016 y 2017 respectivamente, que el Apple Watch no sería un reloj para estar a la moda, sino un producto que se dedicaría a monitorizar y mejorar tu salud. Añadieron GPS para realizar seguimiento de actividades, también resistencia al agua para poder nadar con él.

Los sensores que miden tu pulso, el movimiento y otros recopilan toda esa información necesaria para conocer cuánto te mueves y representarlo gráficamente. No solo deportistas se benefician de una visión más detallada de cómo se mueven, también cualquier persona por sedentaria que sea.

Apple logró gamificar el fitness para millones de personas con un presupuesto elevado para comprar su reloj inteligente. Cerrar esos círculos representaba que el día no estaba perdido, que habías hecho lo mínimo viable moviéndote. Para muchos cerrar esos anillos se convirtió en una obsesión que les llevó a practicar un nuevo deporte o quizá retomar uno que tenían olvidado.

Se podría considerar que el legado del Apple Watch es hacer moverse a más gente para lograr cerrar unos círculos y, más importante, poder decir en redes sociales o a tus amigos con un Apple Watch, que ellos sí están poniéndose en forma.

Eso sí, la gamificación de la salud llega hasta donde llega. Bombardear todos los días, incluso todas las horas que no has hecho suficiente o no te has levantado en más de 50 minutos, puede acabar por conseguir el mensaje contrario, desactivar las alertas y olvidarte que tienes puesto un reloj cuyo principal objetivo es hacerte moverte más.

El reloj que lo cambió todo

El Apple Watch Series 9, uno de los últimos modelos de la familia de relojes de Apple Christian Collado Ruiz Difoosion

El Apple Watch es un reloj inteligente que sí, podemos decir que literalmente lo cambió todo en el mundo de los relojes.

Al reloj de Apple se le achaca la caída de ventas de relojes tradicionales, aunque en esta ocasión esto está más relacionado con un cambio de rumbo de los hábitos de los usuarios frente a los relojes mecánicos y el status que representa utilizar uno de cierta marca, más que porque exista una relación directa entre las ventas del Apple Watch y las ventas de los Swatch, Rolex y demás marcas suizas.

El reloj de Apple no fue ni mucho menos el primer reloj inteligente del mercado. Hay marcas muchísimo más veteranas que llevan haciendo algo parecido muchos años, como por ejemplo Garmin, el máximo exponente de los relojes deportivos para deportistas serios. Incluso Fitbit contaba desde 2007 con pulseras de actividad muy enfocadas al deporte y salud. Pero la llegada del Apple Watch catapultó a Apple a convertirse en la primera marca de smartwatch, una primera posición que no ha cambiado en, al menos, 9 años y que provocó que muchas de las grandes tecnológicas del mundo se interesan por esta categoría.

Gracias a las ventas del Apple Watch hoy tenemos una increíble competencia al reloj de Apple en todos los segmentos de precio y necesidades.

No sin sus altibajos, Apple ha consagrado al Apple Watch como una extensión del iPhone incluso como producto independiente, ya que cuentan con modelos con 5G capaces de realizar llamadas, mandar mensajes o reproducir música en streaming conectando unos auriculares.

¿Lo más sorprendente? El Apple Watch también da la hora.