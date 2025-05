Apple Music vs Spotify vs Tidal vs Qobuz: ¿qué plataforma ofrece mejor calidad de sonido?

Hemos hablado en anteriores artículos del pasado más reciente del audio, cuando el oyente en general abrazó la música digital comprimida en el auge del MP3. Esto llevó a un proceso raro de muerte y resurección del formato físico, aunque inevitable. Y con el advenimiento de las plataformas de streaming, los usuarios se han ido volviendo cada vez más conscientes de los distintos niveles de calidad que ofrece cada uno.

Esto, lejos de ser algo malo, representa un paso lógico e importante en el desarrollo de los oyentes. Está muy bien que los usuarios quieran involucrarse directamente en saber si lo que escuchan se reproduce a buena calidad o no, y la respuesta es que sí... pero con matices.

Quizá en otro contexto una declaración como esa no tendría sentido, pero lo cierto es que hay una necesidad real de educar al oyente para que su relación con el audio, sea en streaming, físico, eligiendo unos altavoces o unos auriculares sea, en la medida de lo posible, óptima. Y dado que las plataformas (y los fabricantes)no van a hacerlo, para eso estamos los medios aquí.

Que quede claro que este artículo no pretende decirte qué plataforma debes usar. Simplemente vamos a basarnos en hechos observables (las propias características de cada una) para arrojar luz sobre cuál es la que ofrece la mejor calidad. Lo que tú hagas después ya no nos concierne; sólo vamos a poner datos sobre la mesa.

Algunos conceptos básicos sobre la calidad de audio en streaming

Toda la música digital tiene un lenguaje propio Unsplash

Antes de entrar en faena es importante tener claros algunos conceptos básicos que se van a repetir bastante en este artículo y que, sobre todo, hablan de valores medibles y cuantificables de la calidad sonora. Empezamos a verlos a continuación:

Tasa de bits (bitrate) : cantidad de datos digitales que se transmiten por segundo mediante la reproducción de audio. Se expresa en kilobits por segundo (kbps) y, generalmente, cuanto más alta sea esta tasa mayor es la calidad del sonido (contiene más información del archivo original).

Audio con pérdida : utiliza técnicas de compresión que eliminan ciertos datos del archivo original para reducir su tamaño. Formatos como MP3, AAC, Musepack (MPC), OGG Vorbis u OGG Opus pertenecen a esta categoría.

Audio sin pérdida (lossless) : conserva todos los datos del archivo original, ofreciendo una calidad equivalente a la grabación de estudio. Formatos como FLAC, ALAC, Monkey's Audio (APE) son ejemplos de archivos de audio sin pérdidas.

Resolución y frecuencia de muestreo: la resolución (expresada en bits) y la frecuencia de muestreo (expresada en kHz) determinan la precisión con la que se captura el sonido. La calidad estándar de CD es 16 bits/44,1 kHz, mientras que el audio de alta resolución (Hi-Res) puede llegar hasta 24 bits/192 kHz, ofreciendo mayor detalle y dinámica sonora.

Ten en cuenta que, en materia de audio digital, el público más audiófilo va detrás de archivos sin pérdida, alta resolución y altas frecuencias de muestreo. Esto es lo que se conoce como reproducción bitperfect, lo que significa reproducir archivos de audio sin alteraciones desde el archivo original hasta el dispositivo de salida, manteniendo intactos los datos digitales.

Conviene aclarar que para poder tener una reproducción de este tipo se necesita hardware especializado y compatible en forma de conversores digital-analógico (DACs, los hay realmente portátiles y asequibles para móviles, y asequibles y con gran desempeño para escritorio como el FiiO K11 R2R) a los que se pueda agregar una conexión cableada (unos auriculares con cable de los de toda la vida o unos monitores in-ear serían suficiente).

Y ahora sí, ahora ya podemos empezar a hablar de plataformas.

Spotify, la opción más extendida y con más catálogo

Spotify es la plataforma más usada Unsplash

Spotify es la opción más usada a nivel mundial de todas las que vamos a hablar aquí. También es la que tiene un catálogo de grabaciones y artistas mayor, si bien como ya dije en otro artículo actualmente intenta llevar muchos sombreros y ya no vive sólo del streaming musical.

A nivel de calidad de reproducción, la plataforma sueca usa OGG Vorbis como formato. Es similar al MP3, aunque es más eficiente. Actualmente trabajan con cuatro niveles de calidad: baja (24 kbps), normal (96 kbps), alta (160 kbps, tope de calidad en Spotify Free) y muy alta (320 kbps, sólo disponible para usuarios premium).

Tanto el formato usado (con pérdida), como la tasa de bits que reproduce, no entran en el terreno de la alta fidelidad. Es una calidad que puede ser buena o aceptable para muchos oyentes, pero no es, ni de lejos, la mejor.

Adicionalmente, Spotify lleva años trabajando en una versión de su plataforma orientada a los audiófilos, pero nunca llega a materializarse. Se supone que esta versión funcionará con archivos FLAC con resolución de 24 bits y frecuencias de muestreo de 44,1 kHz, lo que también lo colocaría por debajo de la competencia.

Apple Music, la opción para quienes viven en el ecosistema

Apple Music en un iPhone Unsplash

Apple Music ha evolucionado significativamente su oferta de calidad sonora, y ahora mismo ofrece a sus usuarios tres tiers distintos:

Calidad estándar : AAC a 256 kbps. Es un formato con pérdida, pero se considera superior al MP3 en tasas de bits iguales.

Audio sin pérdidas : todo el catálogo de Apple Music está codificado con ALAC, que es el códec sin pérdida propietario de Apple. Puedes encontrar música en resoluciones y tasas de muestreo que van desde el estándar de CD (16 bits y 44,1 kHz) hasta la mayor alta resolución del mercado (24 bits y 192 kHz).

Audio espacial con Dolby Atmos: proporciona una experiencia sonora tridimensional e inmersiva en grabaciones compatibles.

Apple ofrece todo esto sin incrementar el coste de la suscripción a sus usuarios. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, si tienes un iPhone con conector lightning, el DAC del teléfono y cualquiera que puedas acoplarle está capado por defecto a resoluciones de 24 bits y tasas de muestreo de 48 kHz. Da igual lo que prometa Apple Music, sólo sirve si tienes uno de los modelos más recientes.

Tidal, una plataforma muy valorada por audiófilos

Tidal es la entrada al Hi-Fi del streaming Octavio

Tidal es la plataforma pionera en el audio de alta calidad. Ofrece tres niveles de calidad adaptados a necesidades diferentes:

Calidad adaptativa (AAC de 96 a 160 kbps) : usa una tasa de bits u otra en función de tu velocidad de conexión. Es ideal para escucha móvil con datos limitados.

Alta calidad (AAC a 320 kbps) : buen equilibrio entre calidad y consumo de datos. La mayoría de usuarios con planes ilimitados y conexiones estables usarán esta calidad.

Hi-Res FLAC: streaming sin pérdidas con resolución de hasta 24 bits y tasa de refresco de hasta 192 kHz (lo que implica una tasa de bits de 9216 kbps). Para aprovecharlo necesitas tener los archivos descargados en tu teléfono, o una conexión WiFi estable. Y auriculares cableados, claro.

Tidal también ofrece todo esto sin coste adicional para el usuario y a un precio realmente competitivo.

Qobuz, para quienes buscan la delicatessen

Qobuz es una plataforma para sibaritas del audio Elektra Hi-End

La plataforma francesa, a parte de presumir de ser la que mejor paga a los artistas, es la que más se ha enfocado en el público audiófilo. Es la única que ofrece streaming en FLAC, sin utilizar formatos intermedios. Ofrece audio sin pérdidas directo en en resoluciones de hasta 24 bits y tasas de muestreo de 192 kHz.

Puede que Qobuz no tenga el catálogo más grande del mundo (no lo tiene), pero sí es el que tiene el catálogo Hi-Res de mayor tamaño. Esta plataforma, al mirar más al público audiófilo, se ha especializado mucho en jazz y música clásica (son los dos catálogos que más mimados tiene), pero puedes encontrar casi cualquier cosa allí. Y si no la encuentras, Qobuz te facilita poder pedirla a través de un sencillo formulario.

Otro dato interesante es que Qobuz no utiliza algoritmos. Su enfoque es mucho más purista, más centrado en la experiencia auditiva pura. Además, muchos audiófilos consideran que ofrece un sonido más "limpio" y "espacioso" que se deja notar especialmente, cómo no, en equipos de gama alta. Ya hemos establecido que no es necesario dejarse una fortuna para disfrutar de alta fidelidad anteriormente, así que no hay forma de verificar científicamente esas afirmaciones, que parecen más basadas en percepción que en observación.

Qobuz también te permite comprar música digitalmente a través de su plataforma, de manera que todo lo que escuches tendrá una copia de respaldo para que la conserves y siempre la tengas disponible. Es una forma más directa de apoyar a los artistas y de que seas propietario de tu música digital, algo que siempre es importante.

Precios, planes y experiencia de uso

Plataforma Plan Precio actual (2025) Próximos cambios Spotify Individual 10,99€/mes 11,99€/mes (verano 2025) Duo 14,99€/mes 16,99€/mes (verano 2025) Familiar 17,99€/mes 19,99€/mes (verano 2025) Music Pro (HiFi) ~16,99€/mes* Lanzamiento previsto para 2025 Apple Music Individual 16,95€ - 19,95€/mes Sin cambios anunciados Familiar 22,95€ - 25,95€/mes Sin cambios anunciados Premier (Apple One) 32,95€ - 37,95€/mes Incluye otros servicios Apple Tidal Individual 10,99€/mes Incluye Hi-Res FLAC desde 2024 Familiar 16,99€/mes Hasta 6 usuarios Estudiante 5,49€/mes Requiere verificación académica Extensión DJ +9€/mes Herramientas profesionales Qobuz Studio Solo 12,49€/mes Catálogo Hi-Res completo Studio Dúo 17,50€/mes 2 usuarios simultáneos Studio Familia 20,83€/mes Hasta 6 cuentas Sublime 16,66€/mes** Facturación anual (199,92€/año)

Notas:* Precio estimado para Spotify Music Pro (no confirmado oficialmente)** Plan Sublime de Qobuz incluye descuentos del 40-60% en compras de música

Más allá del factor económico y de la calidad de sonido, cada plataforma tiene sus propias fortalezas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este análisis. Empecemos por Spotify, que tiene una interfaz intuitiva y es muy fácil de usar según muchos usuarios.

De la plataforma sueca también hemos destacado que es la que posee el mayor catálogo, con 82 millones de canciones. También tiene algoritmos de recomendación muy precisos según la industria, además de ser ampliamente compatible con todo tipo de dispositivos y sistemas de audio

Apple Music, como dijimos más arriba, es perfecta si vives dentro del ecosistema de Apple. Cuenta con Apple Digital Masters, que ha sido diseñado para garantizar la máxima calidad de audio tanto en Apple Music, como en iTunes. También cuenta con letras sincronizadas y contenido exclusivo.

Tidal tiene a su favor un mayor compromiso con los artistas a través de un pago mayor de regalías. También ofrece acceso a contenido exclusivo, aunque se centra sobre todo en calidad antes que en cantidad. Y, además, gracias a Tidal Connect la plataforma es compatible con muchos sistemas de alta fidelidad modernos.

Por su parte Qobuz, como ya hemos dicho, funciona de forma un poco diferente al resto de plataformas. La francesa ofrece mucho contenido editorial, con reseñas de álbumes y biografías de artistas escritas por expertos. Su catálogo especializado también es digno de mención, además de la ya comentada opción de compra. Pero lo mejor de todo, al menos bajo mi criterio, es la interfaz limpia sin recomendaciones intrusivas.

Y con todos estos datos en la mano, ¿cuál es la mejor?

Como dijo el tristemente fallecido Pau Donés, depende. Para poder responder a esa pregunta habría que tener en cuenta todos los factores que intervienen en la reproducción. Por un lado tenemos la calidad del equipo desde el que se reproduce (auriculares, altavoces, DAC, etc). Cómo de capaz sea este equipo determinará la capacidad de distinguir entre formatos. Con equipos demasiado básicos, puede que muchos oyentes no noten la diferencia entre OGG Vorbis a 320 kbps y FLAC de 24 bits a 48 kHz.

Además, si usas un dispositivo Bluetooth, no vas a poder recibir audio en alta resolución. Al menos no hasta que se generalice la tecnología XPAN de Qualcomm. El ancho de banda del protocolo de la runa es muy limitado, lo que significa que siempre va a haber compresión y pérdidas actuando sobre el audio. Da igual que uses un códec lossless: no funciona como debería.

La grabación original también es un factor determinante. Vas a percibir una imagen sonora de muchísima más calidad escuchando, por ejemplo, Woman in Chains de Tears for Fears en Spotify a 320 kbps, que A Blaze in the Northern Sky de Darkthrone a máxima resolución en Tidal. Cómo se ha mezclado y masterizado una obra discográfica influye mucho en cómo se disfruta.

Por último, entran en juego tus preferencias personales. Algunas personas dicen que Qobuz suena más cálido (cuesta de creer teniendo en cuenta que no interviene nada analógico en la transmisión de sus archivos, pero bueno, estas afirmaciones no son nunca factuales), mientras que otras aprecian que Tidal suene más "neutral" (lo cierto es que neutrales suenan todas porque son archivos digitales).

Así que, ¿cuál elegir según tu perfil de usuario? Vamos a desgranarlo:

Spotify sigue siendo la opción para el usuario casual . Es la más versátil y la percibida como la más fácil de usar. OGG Vorbis a 320 kbps es suficiente para la mayoría de oyentes, que no usan equipos especializados.

Apple Music se queda como opción si vives en el ecosistema . Esto es así: si ya tienes un iPhone, un iPad, un Apple Watch y lo complementas todo con un Mac o MacBook (o las dos cosas), se integra como un guante con ellos. Apple Music es una excelente relación calidad-precio, con audio sin pérdida y espacial incluido en la suscripción estándar.

Tidal proporciona una calidad excelente a un precio competitivo . Además, es de las que más fácil lo pone a la hora de almacenar contenido sin conexión. Yo lo hago para poder escuchar mis discos favoritos sin pérdidas en el transporte público, por ejemplo. Además, tiene un catálogo casi tan extenso como el de Spotify.

Qobuz es para puristas del audio. Si la calidad sonora es tu prioridad absoluta (y eres un fan del jazz y la música clásica), las recomendaciones algorítmicas te dan igual y quieres audio sin pérdida como estándar, entonces ni lo dudes.

La elección final dependerá de tus prioridades personales, del equipo a través del que vayas a escucharlo y de tu presupuesto. Hay muchas personas que usan dos plataformas de audio dependiendo de sus necesidades (no sería la primera vez que veo a alguien suscrito a Spotify y Tidal, por ejemplo), con lo que puede que haya más de una respuesta correcta. Ese trabajo de investigación, no obstante, te corresponde a ti.