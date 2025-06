Apple planea usar IA para diseñar sus futuros procesadores móviles

A pesar de que Apple se está quedando atrás en la carrera de la Inteligencia Artificial (IA), ya que sus grandes rivales le llevan bastante ventaja y Apple Intelligence todavía está en un estado inicial, la compañía con sede en Cupertino está estudiando utilizar la IA para otros propósitos.

Así, según una reciente filtración, Apple estaría planeando usar la IA para diseñar los futuros chipsets personalizados de los próximos iPhone.

Apple quiere usar la IA generativa para diseñar los procesadores móviles del futuro

La agencia de noticias Reuters ha publicado un informe en el que revela que, durante un evento celebrado en Bélgica, Johny Srouji, vicepresidente senior de tecnologías de hardware de Apple, recogió un premio del Imec, un grupo independiente de investigación y desarrollo de semiconductores que trabaja con la mayoría de los fabricantes de chips más grandes del mundo y declaró que su compañía se está planteando usar Inteligencia Artificial generativa para acelerar el diseño de sus chips personalizados.

En su discurso (del cual Reuters realizó una grabación), Srouji repasó la trayectoria de Apple en el desarrollo de procesadores propios, desde el primer chip A4 que debutó en los iPhone en el año 2020 hasta los chips más recientes que mueven los nuevos Mac y el revolucionario Apple Vision Pro y aseguró que una de las lecciones que Apple ha aprendido en todo este tiempo es que debe emplear las herramientas más avanzadas disponibles para diseñar sus chips.

Esto incluiría utilizar el último software de diseño de chips de empresas de automatización de diseño electrónico (EDA) desarrollado con IA, el cual está siendo creado por dos grandes empresas como Cadence Design Systems y Synopsys, para agilizar el diseño de sus próximos procesadores móviles.

Las empresas de EDA son súper críticas para gestionar la complejidad del diseño de nuestros chips. Las técnicas de IA generativa tienen un gran potencial para realizar más trabajo de diseño en menos tiempo, y pueden suponer un enorme impulso de productividad

Asmismo, Srouji también aseguró que Apple ha aprendido a diseñar sus propios chips siguiendo una estrategia clara: haciendo grandes apuestas y no mirando hacia atrás y una buena prueba de ello es que, cuando el gigante americano hizo la transición desde los chips de Intel a los suyos propios en los ordenadores Mac en 2020, no creó un plan de contingencia por si acaso este cambio no salía como se esperaba.